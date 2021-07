Grøvdal må springe med munnbind inne: – Håplaust!

sport

Noreg og fleire andre nasjonar har protestert på praksisen, men er til så lenge ikkje høyrde.

– Det har eg aldri prøvd. Det verkar håplaust, og eg har inga erfaring med det. Det er kanskje ein regel som går seg til etter som fleire løparar kjem inn i landsbyen. Etter det eg har forstått er det pleksiglas mellom kvar mølle, og du kan òg springe ute, sa Grøvdal då ho snakka på ein digital pressekonferanse frå precampen i Doha fredag.

– Då forstår eg ikkje heilt kvifor ein må springe med munnbind. Ein må stelle seg til reglane, og så får vi håpe at reglane blir letta på, sa ho.

Den strenge regelen gjeld ikkje i Fukuoka. Der kan ho trene tilnærma som normalt.

Utfordringa dukkar opp når ho flyttar inn i deltakarlandsbyen neste veke, tre dagar før ho spring kvalifisering på 5000 meter.

Trenaren Knut Jæger Hansen seier at Noreg og andre nasjonar har levert inn ein merknad til arrangøren.

– I verste fall må vi springe med munnbind, men vi har teke det opp og det blir jobba med å få forbodet fjerna akkurat når ein er på mølla. For som Karoline seier er det pleksiglas både på sidene og framfor, og det er to meter mellom kvar mølle. Det verkar litt meiningslaust akkurat det, men elles er vi glade for at det er munnbindpåbod alle andre plassar, seier Hansen.

