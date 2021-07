Her vart Tufte historisk: – Den evna hans er i verdsklasse

sport

Magnus Konow (segling), Harald Stenvaag (skyting) og Ole Einar Bjørndalen (skiskyting) har alle seks OL-deltakingar, og Tufte har med forsøksheatet på fredag vorte åleine i den eksklusive klubben.

Tufte debuterte i Atlanta-OL i 1996 med 8.-plass i ein dobbeltfirar. To OL-gull i singlesculler og sølv og bronse i dobbeltsculler er til no behaldninga i premieskapet hans når det gjeld OL-medaljar.

25 år seinare prøver han på nytt med ein dobbeltfirar i det som er dei siste leikane for 45-åringen.

Det var ikkje det som stod øvst i tankane på den rutinerte roaren etter at dobbeltfiraren hans ikkje fekk det heilt til å stemme fredag. Han ville aller helst snakke om korleis båten hans skal ta seg til finale til søndag.

– Legende

Men toppidrettssjef Tore Øvrebø har nok av lovord om hortensaren.

– Han har vore veldig dedikert. Han har vunne ein del på vegen. Han har ein imponerande «stayerevne», motivasjon og energi for å stå i det så lenge, seier Øvrebø til NTB.

Ein av favorittane til å ta heim OL-gullet i Tuftes klasse, er Nederland. Tone Wieten på laget til Nederland er glad for at Tufte framleis held på.

– Eg såg opp til han då eg var yngre, spesielt då han vann løp i singlesculler. Det er ganske kult å konkurrere mot den legenda, seier han til NTB.

– I verdsklasse

Øvrebø peikar på at Tufte ikkje berre har vore ein føregangsfigur i rosporten, men også bidrege til anna norsk idrett.

– Treningsmessig tek ikkje Olaf ein einaste snarveg. Han legg ned hardt arbeid og arbeidskrevjande løysingar så treningsgrunnlaget er bra nok når han skal skru opp for å prestere. Den evna hans er i verdsklasse, rosar den tidlegare roaren og no toppidrettssjef.

– Han har utfordra vi som har vore så heldige å vere idrettsleiarar i toppidretten i Noreg ved å stille krav om at vi skal vere like på tå hev og utviklingsorienterte som utøvarane er. Han har bidrege for andre utøvarar, men også bidrege til at leiinga i norsk toppidrett har vorte utfordra til å utvikle seg, seier Øvrebø.

Sprangryttar Ian Millar frå Canada har rekorden åleine med ti OL-deltakingar.

