OL-showet kan starte for fullt: Idrettspresident Kjøll på plass på tribunen i Tokyo

sport

Med få unntak følgde Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) det japanske alfabetet og førte nasjonane opp i rekkjefølgje etter forbokstav.

Noreg kom inn på eit publikumstomt OL-stadion (tilskodarkapasitet på 68.000) som tropp nummer 130 av 206. Det var ein ribba tropp. Dei aller fleste norske utøvarane stod over opningsseremonien for å spare krefter til konkurransane.

Idrettspresident Berit Kjøll var på plass på tribunen. – Eg gler meg til å følgje dei norske utøvarane. Eg håpar å kunne vere til stades på alle idrettar der Noreg deltek i leikane, sa Kjøll til NTB før opningsseremonien.

Det var første gong i historia at Noreg delte flaggberar-oppgåva på to utøvarar. Det var symjar Tomoe Zenimoto Hvas og stupar Anne Vilde Tuxen som bar flagget til Noreg under opningsseremonien.

Hellas kom som vanleg først inn på OL-stadion.

Seremonien var nedskalert samanlikna med dei opphavlege planane. Leikane skulle vore arrangerte i fjor, men vart stoppa av koronapandemien og utsett tolv månader.

Kentaro Kobayashi har hatt ansvaret for opningsseremonien, men han vart torsdag fjerna frå rolla. Bakgrunnen er at han harselerte over holocaust under eit humorprogram tilbake i 1998.

(©NPK)