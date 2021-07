Russisk bogeskyttar svima av i OL-varmen: 34 grader i skuggen i Tokyo

sport

Lagleiarane i det russiske laget seier at Gombojeva kollapsa kort tid etter at ho var ferdig med kvalifiseringsrundane fredag.

– Ho kunne ikkje klare det, ein heil dag i varmen, seier trenar Stanislav Popov.

– Eg har aldri vore med på noko liknande. Vi har skote i varme forhold før, men luftfukta her er noko heilt anna. Vi håpar at ho er ok, seier Popov.

Det var 34 grader i skuggen og ikkje tilløp til vind i Tokyo fredag ved 14-tida, og det vart svært varmt i området der bogeskyttarane var i aksjon. Vêret har vore ein snakkis før OL, og dei høge temperaturane har vorte trekt fram som ei utfordring.

Det har mellom anna ført til at maratonkonkurransane har vorte flytta nordover til Sapporo og skal avviklast tidleg på dagen for å sleppe unna varmen.

Også dei norske roarane fekk kjenne på sommarvarmen fredag. Kjetil Borch sa etter løpet sitt i singlesculler at kroppen kokte som berre det.

Vêrprognosane for Tokyo fortel om temperaturar på mellom 30 og 33 grader dei ti neste dagane. Måndag og tysdag kjem det òg truleg inn skyer, lyn og tore.

