Tokyo-showet kan starte for fullt: Naomi Osaka tende OL-elden

Med få unntak følgde Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) det japanske alfabetet og førte nasjonane opp i rekkjefølgje etter forbokstav.

Det var som alltid stor spenning til kven som skulle tenne OL-elden. Valet fall på den japanske tennisstjerna Naomi Osaka, som har vunne fire Grand Slam-titlar og har vorte populær for å ha vore open om psykisk sjukdom.

To flaggberarar

Noreg kom inn på eit publikumstomt OL-stadion (tilskodarkapasitet på 68.000) som tropp nummer 130 av 206. Det var ein ribba tropp. Dei aller fleste norske utøvarane stod over opningsseremonien for å spare krefter til konkurransane.

Idrettspresident Berit Kjøll var på plass på tribunen.

– Eg gler meg til å følgje dei norske utøvarane. Eg håpar å kunne vere til stades på alle idrettar der Noreg deltek i løpet av leikane, sa Kjøll til NTB før opningsseremonien.

Det var første gong i historia at Noreg delte flaggberar-oppgåva på to utøvarar. Det var sym Tomoe Zenimoto Hvas og stuper Anne Vilde Tuxen som bar Noregs flagg under opningsseremonien.

Startskot

Hellas kom som vanleg først inn på OL-stadion. Om lag klokka 23.15 (16.15 norsk tid) erklærte Japans keisar Naruhito leikane offisielt opna. Det vart feira med fyrverkeri, og deretter vart det olympiske flagget heis ved sida av det japanske.

Dei 50 OL-greinene vart òg utførleg presenterte, før OL-elden omsider vart tend av Osaka klokka 23.45 japansk tid. Ei rekkje andre personar, mellom anna tre japanske baseballegender, ein Paralympics-utøvar, ein lege og ein sjukepleiar, var involvert i overleveringa av OL-fakkelen inne på stadion.

Seremonien var nedskalert samanlikna med dei opphavlege planane. Leikane skulle vore arrangerte i fjor, men vart stoppa av koronapandemien og utsett tolv månader.

Kentaro Kobayashi har hatt ansvaret for opningsseremonien, men han vart torsdag fjerna frå rolla. Bakgrunnen er at han harselerte over holocaust under eit humorprogram tilbake i 1998.

