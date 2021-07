Toppidrettssjef Øvrebø førebudd på strengt Beijing-OL òg

sport

Øvrebø kom korrekt utstyrt med munnbindet propert dandert rundt munnen då han sette seg ned bak mikrofonen for å snakke med pressa i deltakarlandsbyen torsdag kveld.

Han trur at smittevern vil stå sentralt under konkurransar i lang tid framover.

– Eg er redd for at dei tiltaka vi møter i dag, det er noko som vi òg må møte i framtida. Vi har fått klare teikn på at det kan bli «tight» i Beijing-OL òg, som berre er nokre månader unna. Håpet er at vi slepp å springe med munnbind i fitnessenteret når vi kjem til OL i Paris i 2024. Eg håpar at vi er komme over den akutte perioden som har vart så lenge då, sa Øvrebø.

Til no er det knytt eit hundretals smittetilfelle til leikane i Tokyo, og mange av desse har vorte oppdaga av folk som har opphald i nettopp deltakarlandsbyen.

– Så langt har vi ikkje hatt noko som liknar på ein positiv test i den norske troppen, er Øvrebøs kommentar til smittetala.

Alvor

Det var ein tilfreds toppidrettssjef som snakka med pressa. Han verka å ha tinga under kontroll, og det er han naturleg nok òg programforplikta til å seie.

– Veldig mykje er som forventa. Vi har førebudd oss veldig lenge og endå lenger enn vi hadde tenkt då vi var ferdig i Rio. Vi visste at det ville bli krevjande med tidsforskjellen, og vi visste at det ville bli krevjande med klimaet med den fuktige varmen som er.

Transport og tilgang til vaskeri er som alltid det som skapar mest problem for utøvarane i starten av eit OL.

– Kva er den største utfordringa?

– Eg kjenner ikkje at vi har nokre store utfordringar akkurat no. Det som plagar meg litt er at det er nokre utøvarar som synest det er krevjande med transporten. Eg har fått nokre rapportar om at enkelte har venta på bussen lenge, og så har dei ikkje fått vere med når den kom, seier Øvrebø til NTB.

Sjølv om verda er midt i ein pandemi, poengterer Øvrebø at det er positivt at idretten kan møtast og vise fram sine verdiar.

– Det er ein fin ting at vi kan få lov til å halde fram med dette når det er krevjande tider.

Takka

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er imponert over det Japan har fått til under svært røffe forhold.

– Vi vil takke vertsnasjonen Japan for at dei har teke på seg denne jobben i den krevjande situasjonen vi er inne i. Det skal vi ikkje kimse av og ikkje ta for gitt. Vi veit jo sjølve kor opptekne vi er av at smitten ikkje skal komme til Noreg, men Japan opnar faktisk dørene sjølv om dei ikkje står på vid vegg, men meir på gløtt. Vi skal følgje opp dette på ein god måte under eit veldig godt smittevern.

(©NPK)