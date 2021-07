Ordemann vann rekvalifisering – klar for bronsekamp i OL

sport

Nordmannen tapte åttedelsfinalen mot jordanaren Saleh Elsharabaty på eit straffepoeng han fekk då han mista balansen og fall på stillinga 4-4 tre sekund før slutt.

Han fekk sjansen til rekvalifisering då Elsharabaty tok seg heilt til finale, og han utnytta han ved å overvinne kvartfinalemotstandaren til jordanaren Achraf Mahboubi 25-10.

Dermed er han klar for bronsekamp mot egyptiske Seif Eissa. Den startar 14.15 norsk tid.

I oppgjeret mot Mahboubi leidde Ordemann 4-2 etter første runde takka vere to kroppsspark som kvar var verd to poeng, medan motstandaren fekk inn to kroppsslag som gav eitt poeng kvar.

Ordemann auka til 6-2 med eit nytt kroppspark tidleg i 2. runde, men eit hovudspark verd tre poeng og eit straffepoeng gav marokkanaren utlikning. Nordmannen gav seg ikkje og tok kommandoen igjen med eit kroppsslag og eit kroppsspark. Dermed stod det 9-6 før siste runde.

Der auka Ordemann igjen mot ein sliten motstandar. Han fekk inn to kroppsspark og eit kroppsslag, men måtte sjølv tole eit hovudspark. Han sette punktum med eit eige hovudspark rett før slutt.

(©NPK)