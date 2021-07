Coe føler med sprintstjerne – vil endre marihuanas status som dopingmiddel

sport

Richardson, som vann 100-meteren under det amerikanske uttaksstemnet førre månad, gav frå seg ei dopingprøve som viste spor av cannabis etter konkurransane i Eugene.

I etterkant innrømde sprintstjerna å ha røyka marijuana for å handtere sorga over at mor hennar nyleg hadde gått bort. Richardson vart stengd ute i 30 dagar og mister såleis Tokyo-OL.

Presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA), Sebastian Coe, sa tysdag at fråværet til den amerikanske stjerna under sommarleikane i Japan er «eit tap for konkurransane».

Mora gjekk bort

Han uttrykte samtidig støtte til at det, i lys av saka til Richardson, blir gjort ei ny vurdering av om marihuana høyrer til på forbodslista.

– Det bør gjerast. Det er fornuftig, sa Coe på spørsmål om det er grunn til å sjå ein ekstra gong på om marijuana skal stå på lista til WADA over forbodne stoff.

– Ingenting er skrive i stein. Du må tilpasse deg, og nokre gonger tenkje nytt, heldt friidrettstoppen fram.

Han har bede Friidrettens Integritetseining (AIU) om å jobbe saman med WADA for å sjå på situasjonen.

Dersom Sha'Carri Richardson hadde delteke i OL, ville duellen mellom henne og den jamaicanske sprintdronninga Shelly-Ann Fraser Pryce, vore ein av dei som publikum ville sett mest fram til på friidrettsbanen i OL.

Richardson sprang 100-meteren på krutsterke 10,86 under det amerikanske uttaksstemnet. Resultatet vart seinare stroke etter den positive dopingtesten.

Lei seg

Coe skulle gjerne sett 21-åringen i Japan.

– Eg er lei meg på hennar vegner over at vi har mista eit eineståande talent, sa han før starten på sommarleikane i Japan.

Han understrekar samtidig at utestenginga Richardson fekk, er i tråd med gjeldande reglar.

Coe vann sjølv to OL-gull på 1500 meter.

Terskelen for kva som utgjer ei positiv dopingprøve for marijuana vart heva etter OL i London i 2012. Kanskje kan regelen bli endra på ny. WADA oppdaterer lista si over forbodne stoff årleg.

