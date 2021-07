Dette skjedde i OL i Tokyo tysdag

sport

Handballjentene med ny storsiger

Noreg glitra ikkje, men slo likevel Angola komfortabelt 30–21. Veteranmålvakt Katrine Lunde fekk ein tung start med berre éi redning på dei sju første skota. Ho heva seg og bidrog godt utover kampen. Det norske laget står med full pott etter to kampar. Tidlegare på dagen kom den mest målrike kampen i OL-historia då Nederland vann 43–36 over Sør-Korea i Noregs gruppe.

Christiansen skuffa på 800 meter

Henrik Christiansen var på defensiven i store delar av finalejakta på 800-meteren. Noregs beste symjar enda totalt på 9.-plass med tida 7.48,37. Berre dei åtte beste gjekk vidare frå forsøksheata, og Christiansen var 64 hundredelar unna ein finaleplass. Den siste OL-sjansen hans kjem på 1500 meter seinare i veka.

Norske seglarar i toppsjiktet

Jolleseglaren Line Flem Høst mista leiinga og fall ned til 4.-plass samanlagt etter dei to seglingane på tysdag i Laser Radial. Samtidig segla Hermann Tomasgaard seg opp til same plassering i Laser-klassen til mennene.

Norske skyttarpar rauk ut

Noreg fekk ikkje med seg nokre par vidare frå kvalifiseringa i luftrifle blanda lag. Størst forventningar var det til kjærastane Jeanette Hegg Duestad og Henrik Larsen etter at dei hadde gjort det sterkt individuelt, men Larsen feila tysdag. Duoen stoppa på 626,8 poeng. Det same gjorde Jenny Stene og Jon-Hermann Hegg.

Superstjerne trekte seg

Turnyndlingen Simoen Biles gav USA ein dårleg start på lagfinalen. Ho missa i landinga i sprangøvinga, og etterpå kom beskjeden om at 24-åringen hadde trekt seg. Det vart først antyda at det kom av ein skade, men seinare sa Biles at ho droppa ut for å vareta den mentale helsa si. USA måtte sjå gullet gå til det russiske laget.

Bermuda med historisk gull

Flora Duffy tok Bermudas første gull i OL-historia då ho vann triatlonen til kvinnene. Det var andre olympiske medaljen til øystaten nokosinne. Noreg stilte med Lotte Miller, men ho greidde aldri å hevde seg og vart nummer 24.

Første surfegull delt ut

Italo Ferreira frå Brasil og Carissa Moore frå USA vart dei første OL-meistrar i surfing nokosinne. Dei tok kvar sin siger i dei framskotne finalane på tysdag. Surfing var ein av fire nye idrettar i årets sommarleikar.

Slutt for japansk tennisfavoritt

Naomi Osaka kom til kort i 3. runde av OL-tennisen då tsjekkiske Marketa Vondrousova vann i strake sett. Japanaren var ein av vertsnasjonens største heimehåp og fekk æra av å tenne OL-elden under opningsseremonien fredag.

(©NPK)