Herrem levde farleg: Har berre skjedd to gonger på 266 landskampar

Noreg vann 30-21 etter ein middels kamp mot afrikanarane. Det stod 15-10 til det norske laget ved pause.

– Når vart du sist utvist to gonger i same kamp for landslaget?

– Aldri, seier Herrem til NTB.

– Jo, det skjedde i mars 2008.

Motstandaren var Portugal. Herrem er oppe i 266 landskampar og har berre totalt 30 utvisingar.

– På den første skal eg berre hjelpe Vikki (Veronica Kristiansen) å lage ein brøyt. Så går det berre tre minutt så kjem det ein tominuttar til. Eg skjønte ikkje noko, seier Herrem om tysdagens dobbel.

Ho hamna på benken. Inn kom Sanna Solberg-Isaksen og vart norsk toppskårar med sju mål.

– Risikoen for tre utvisingar var vel der. Og eg har vel ikkje fått eit raudt kort på aldri så lenge, om nokon gong.

Noreg møter Montenegro torsdag. – Det kjem til å bli ein krig av ein handballkamp, seier Herrem.

