Ruuds Kitzbühel-plan: Må «gløyme» dei to siste titlane

Nordmannen er 1.-seeda til turneringa denne veka i austerrikske Kitzbühel og seglar opp som klar favoritt til å vinne igjen. For å skulle ha sjanse til eit hat trick på ATP-touren må Ruud ta heilt konkrete grep mentalt.

– Eg er 1.-seeda, men det kjem mange gode motstandarar på vegen der også. Eg dreg dit og prøver å innstille meg på at dette (dei to siste triumfane) ikkje har skjedd, og at eg skal vere meir svolten og motivert enn nokon gong, sa Ruud på pressekonferansen etter finalesigeren på søndag i Gstaad.

Han varsla at han skulle feire tittelen i Sveits søndag kveld, men at det kjapt må nullstillast.

– Når alarmen ringjer måndag morgon, er det ei ny veke. Sånn er det med tenniskalenderen. Touren held fram, og sjølv om eg har vunne to turneringar på rad, kjem det ein ny neste veke, seier Snarøya-guten.

Tysdag ettermiddag vart det klart at han møter spanjolen Mario Vilella i 2. runde i Kitzbühel anten onsdag eller torsdag. Vilella er rangert som nummer 167 i verda og slo austerrikaren Lukas Neumayer i ein intens tresetter i 1. runde.

Småvondtar

Det går så det suser for Ruud om dagen, og i tillegg til ATP-poeng har han skaffa seg ein veldig god rytme og mykje sjølvtillit. Kva skal så til for å kunne vinne igjen denne veka?

– Då må eg halde fram med å spele bra tennis og ha ei god innstilling, og kroppen må halde seg smertefri. Det tærer sjølvsagt på kroppen å spele mange kampar fleire veker på rad, og då kan det komme «småvondtar» her og der. Til så lenge går det greitt. Eg håpar å kunne kjempe om tittelen igjen, seier Ruud til NTB.

Som grusspesialist kan det bli ekstra viktig å nå langt i Kitzbühel-turneringa.

– Det er den siste grusturneringa for året, og no skal eg ikkje spele meir på grus før i februar. Så eg skal prøve å ta vare på den sjansen, seier han.

Draumar om Torino

Den norske tennisyndlingen har all grunn til å halde trykket oppe òg vidare. Fleire turneringar ventar i august, og heilt i slutten av månaden startar den siste Grand Slam-turneringa av året, US Open.

Dersom Ruud held fram med å gjere det bra utover seinsommaren og hausten, ligg ei fin gulrot og ventar for han på slutten av sesongen. ATP-tourfinalen blir spelt i Torino i Italia i november, og dei åtte spelarane som har gjort det best i 2021, kjem med der.

– Det er heilt klart innanfor rekkjevidd, men eg må ha ein bra annan halvdel av sesongen. Eg er nummer ni i det racet og framleis utanfor grensa, men eg er nærare no enn eg var for to veker sidan.

– Det hadde vore eitt av mine største augneblinkar om eg klarte å kvalifisere meg dit.

Trongt nålauge

Mannen å ta seg forbi for Ruud er polakken Hubert Hurkacz, som i sommar imponerte ved å ta seg til semifinale i sjølvaste Wimbledon. Han har spelt OL i Tokyo og kan dermed ikkje ta ATP-poeng denne veka.

Slik er stoda i konkurransen om å komme med i ATP-tourfinalen per no (verdsranking i parentes):

1) Novak Djokovic (1), Serbia 7170 poeng, 2) Stefanos Tsitsipas (4), Hellas 4660, 3) Matteo Berrettini (8), Italia 3505, 4) Andrej Rubljov (7), Russland 3250, 5) Alexander Zverev (5), Tyskland 3195, 6) Daniil Medvedev (2), Russland 3020, 7) Rafael Nadal (3), Spania 2940, 8) Hubert Hurkacz (12), Polen 2190, 9) Casper Ruud (14), Noreg 2020, 10) Aslan Karatsev (24), Russland 1785.

