Sjakk: Carlsen sleit seg vidare til kvartfinale i Sotsji

sport

Den 19 år gamle russaren Andrey Esipenko heldt lenge følgje med den norske verdsmeisteren i åttedelsfinalen i verdscupturneringa i Sotsji, men måtte til slutt gi tapt for den rutinerte nordmannen etter to parti lynsjakk.

Åttedelsfinalen i Sotsji vart truleg lenger enn det Carlsen hadde sett for seg på førehand. Etter to langsjakk- og to hurtigsjakkparti på tre dagar, var det heilt jamt mellom dei to duellantane.

Etter to nye hurtigsjakkparti, der dei to enda med kvar sin siger med kvite brikker, måtte kampen avgjerast med lynsjakk.

Carlsen opna lynsjakken med kvite brikker. Sluttspel-kongen gjorde ingen feil i det første lynsjakkpartiet, og etter 62 trekk var det slutt for Esipenko.

Den unge russaren hadde kniven på strupen i det siste partiet og var avhengig av ein siger, men Carlsen viste kvifor han er den beste sjakkspelaren i verda. Med svarte brikker feia Carlsen Esipenko av brettet og sikra seg avansementet.

Dermed er nordmannen klar for kvartfinale mot franske Étienne Bacrot onsdag. Finalen blir spelt fredag 6. august.

(©NPK)