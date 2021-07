Stadfesta: Malen erstattar Sancho i Dortmund

sport

Erling Braut Haalands lag opplyste tidlegare tysdag at Malen hadde fått lov av PSV til å trene med laget, og at han var på plass på Dortmunds treningsfelt. Nederlendaren vil dermed erstatte Jadon Sancho, som forlèt Dortmund til fordel for Manchester United.

No stadfestar bundesligalaget at Malen blir ein del klubben fram til 30. juni 2026.

– Eg kan nesten ikkje vente på å få vere på banen med dei nye lagkameratane mine og få moglegheita til å konkurrere med dei beste, seier Malen til nettsidene til klubben.

Malen viste seg fram i sommarens EM for Nederland, der han stod for to målgivande pasningar i gruppespelet. Når Noreg møter Nederland i VM-kvalifiseringa 1. september på Ullevaal, kan Malen stå på motsett banehalvdel av Haaland.

Samtidig kan dei to fort bli å sjå saman for Dortmund kommande sesong. Haaland har vorte rykta til dei største klubbane i Europa, men førebels tyder mykje på at nordmannen blir i Dortmund.

(©NPK)