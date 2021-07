Warholm: – Må stelle godt med konkurrentane

sport

Først og fremst er det duellen mellom amerikanaren Rai Benjamin og Karsten Warholm som tirrar. Dei møter kvarandre for første gong denne sesongen i OL.

Warholm har vist seg fram med verdsrekord 46,70 på Bislett 1. juli. Benjamin sprang på 46,83 i det amerikanske uttaksstemnet i Eugene i delstaten Oregon i juni. Det var fem hundredelar bak Kevin Youngs gamle verdsrekord på 46,78 sett heilt tilbake i 1992.

I tillegg har du menn som Alison dos Santos frå Brasil og Abderrahman Samba frå Qatar som lurer i sivet.

Benjamin og Samba tok sølv og bronse bak Warholm i VM i Qatar i slutten av september 2019. Dos Santos har nærma seg Warholm i dei siste løpa.

– Denne duellen gjer denne øvinga til ei endå betre øving. Ein må òg takke konkurrentane sine. Det er dei som held meg på tå hev. Ein må stelle fint med dei. Det er dei som får deg til å sjå bra ut, seier Warholm til NTB.

Avløpsvatn

Supertidene og den sterke konkurransen har ført Karsten Warholm heilt til toppen av verdsrankinga i friidrett. Bislett-sjef Steinar Hoen meiner at han har vorte ein av friidrettens mektigaste og mest attraktive utøvarar.

– Det er mange som er bra, og det er kjempebra for spenninga. Viss du veit kva som skjer, er det ikkje like moro å sjå på. Det var slik i gamle dagar at om du sjekka vassforbruket i Oslo under 100-meteren i OL, så var det ingen som drog ned snora då løpet gjekk. Det kan hende at det kan bli slik på 400 meter hekk i dette OL, sa trenar Leif Olav Alnes til NTB etter Bislett Games.

Skjerpar

Warholm trur at den knivskarpe konkurransen skjerpar alle involverte.

– Konkurransen bidreg til at alle spring fortare. Det er slik at viss han kan, kan òg eg. Men vi må ikkje gløyme at dette handlar om kappspringing. I den store samanhengen er ikkje dette veldig viktig. Vi har dedikert liva vår til dette. For oss er dette viktig, men vi veit at dette ikkje er det viktigaste i verda. Då treng du heller ikkje å vere like redd for utfallet.

For Warholm startar OL med går første kvalifiseringsrunde natt til fredag norsk tid.

