Bystrøm tilbake etter ryggskaden: – Har ikkje teke for mykje av forma

– Eg trena ikkje dei to–tre første vekene etter velten, men no går det veldig bra. Opptreninga har gått fint, og eg har trena forholdsvis normalt i to veker, seier Bystrøm på telefon til NTB midt under ein treningstur.

UAE-proffen velta stygt under landevegsrittet i NM 22. juni og fekk eit ublidt møte med ein stolpe. Etterpå fekk han påvist brot i seks tverrtaggar i ryggen.

Rittcomeback blir for landslaget i Arctic Race of Norway torsdag til søndag neste veke.

– Eg er spent på forma. Det er første løp, men eg skal gjere så godt eg kan. Eg har testa meg med nokre intervall, og det har gått rimeleg greitt, seier Bystrøm, som trur skadeavbrekket ikkje vil ha særleg negativ konsekvens for haustsesongen.

– No handlar det om å byggje opp ein solid base, men dei to–tre treningsfrie vekene tok ikkje for mykje på forma. Eg ser positivt på det, seier han.

Heimebane og VM

I Arctic Race syklar Bystrøm saman med Alexander Kristoff og DSM-proffen Andreas Leknessund, og dessutan tre amatørar frå Lillehammer Cykleklubb.

I haustsesongen er det derimot i all hovudsak Tour of Norway, som i år går meir eller mindre i sin heilskap i Rogaland, og VM i Belgia som er hovudmåla for Bystrøm. Tour of Norway går 19. til 22. august.

– VM i slutten av september har jo eit klassikarpreg i år. Dessutan blir det nokre ritt i Tyskland, og eg håpar å kunne få eigne sjansar, seier han.

Han skulle eigentleg vere ein av fire nordmenn på start i landevegsrittet i OL sist laurdag, men måtte seie frå seg plassen etter velten i NM. Sjølv om han gjerne ville sykla i Japan, trur Bystrøm at løypa i Paris-OL om tre år uansett vil passe han betre.

– Det var litt bittert å gå glipp av OL, men det kjem eit OL i Paris som nok blir mindre kupert.

«På nivå»

Bystrøm vart U23-verdsmeister i landevegsrittet i Ponferrada i 2014 og vart etter det lagkamerat med Alexander Kristoff i Katjusja. Dei reiste saman til UAE-laget før 2018-sesongen.

Haugesundaren har slite med å få ut potensialet sitt, men viste gode taktar i vårsesongen i år. Før Flandern rundt i april ytra han til NTB at han aldri hadde vore ein betre sykkelryttar.

– Eg har på ein måte vore nokre par hakk under i eit par år, men no har eg komme meg opp på nivå. Ting har klaffa og forma er bra, men det er søndag eg håpar det verkeleg klaffar, sa han eit par dagar før rittet.

Rittet vart likevel ein skuffelse for nordmannen, som vart 37.-mann etter å ha mista ei linse seks mil før mål.

Nytt lag?

Kontraktane til både Bystrøm og Kristoff med UAE går ut ved sesongslutt, og dei to har begge vorte rykta til belgiske Intermarché-Wanty-Gobert.

Overgangane har vorte spekulerte i lenge, og allereie 1. juli hevda Jarle Fredagsvik, tidlegare Procycling.no-redaktør, no sykkelekspert for Betsson, at dei to nordmennene var klare for laget.

– Det nærmar seg ei avgjerd. Eg kan ikkje seie så mykje førebels, men det er ikkje så veldig langt unna, seier Bystrøm sjølv.

