Filip Ingebrigtsen ute av det djupaste mørket

Både han og trenarpappaen Gjert fortel om ein heilsvart periode frå starten av januar. Dei fortel om ein periode i det djupaste mørket. OL var langt unna i tankane. Ei stund tvilte dei i det heile på om det var nokon vits i å halde fram satsinga. I verste fall tenkte dei at karrieren kunne vere over.

Først fire dagar før 7.34,00, ny personleg rekord og 5.-plass under Bislett Games 1. juli, hadde han si første ordentlege treningsøkt der han følte at alt fungerte.

Teamet veit framleis ikkje kvifor det plutseleg losna. Testar har ikkje vist at det er noko som feilar Filip.

– Det er tilfelle som gjer at han hamnar i mørket, og tilfelle som gjer at han er ute av det igjen. Dette gir sjølvtillit og gjer oss glad. Der han var for ein månad sidan samsvarte ikkje med toppidrett, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB etter Bislett Games.

På plass

Denne veka er Filip Ingebrigtsen på plass i Japan. Dei reiste frå Noreg sist laurdag. 3. august går første kvalifiseringsrunde på 1500-meteren, der også broren Jakob stiller som ein av dei største favorittane.

Filip Ingebrigtsen er ikkje heilt der oppe i forkant. Det var ikkje gitt at det vart noko OL i det heile. Etter Bislett Games fortalde han om ein stor lette. I generalprøva til OL enda han opp med 10.-plass på 1500 meter i Diamond League-stemnet i Monaco.

– Eg har hatt problem med å gjennomføre treningsøkter i det heile. Når du tek på deg joggeskoa og får det slengt i trynet to gonger dagleg i veke etter veke, er det tungt. Du mistar fort trua på at du kan få til noko i det heile. Du mistar sjølvtilliten, og du mistar trua på heile prosjektet. Det er herleg å heve seg igjen.

Filip fortel at han lenge trudde at han ikkje hadde noko i OL å gjere i det heile.

– Kroppen starta å fungere i «grevens tid».

Useieleg

Pappa Gjert fortel at OL var heilt i det blå inntil starten av juni.

– Etter ein evig kamp mørket er det greitt å sjå at han er ute av tunnelen og at det er eit lysglimt. Eg håpar at det lyset skal vere på ei stund, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB etter Bislett Games.

Gradvis starta det å lysne for Filip Ingebrigtsen. Han merka at det ikkje var heilt umogleg med Tokyo-tur. Ei stund var han langt unna å vere konkurransedyktig. OL-planen var lagd på is.

– I slutten av mai drog eg og min to år yngre bror Martin til Sveits åleine. Då kjende eg at eg tolte å trene og at eg tolte økter og vanleg mengdetrening. Eg var ikkje så god på trening, men eg vart kjappare restituert, og slik hadde det ikkje vore på lenge. Då kom forma veldig fort, sa Filip Ingebrigtsen.

(©NPK)