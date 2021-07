Koronasmitta nederlendarar streika for å få frisk luft

sport

Dei seks sit i karantene på eit hotell i Tokyo. Forholda vart så uforsvarlege at dei måtte ta i bruk ein sitt-ned-aksjon for få forbetra buforholda sine.

– Vi streika i går fordi vi treng frisk luft. Det er ikkje mogleg å opne vindauga, og det er ikkje bra. Ikkje å få frisk luft er umenneskeleg og mentalt nedverdigande, seier rullebrettutøvaren Candy Jacobs i ein video lagt ut på Instagram.

– Mot slutten av dagen, etter sju–åtte timar med streik, kom vi til semje. No får vi stå ved eit ope vindauge i 15 minutt om dagen – under overvaking. Å få kjenne den friske lufta var det tristaste og samtidig den mest lukkelege augneblinken i livet mitt, sa ho.

Jacobs, som har vore isolert i åtte dagar, seier at ho er symptomfri.

Taekwondoutøvaren Reshmie Oogink kallar karantenen «OL-fengsel», og ho fortel i Instagram-innlegget sitt at dei som er isolerte berre får forlate rommet sitt for å hente mat, som elles er den same kvar dag.

I videoen ser ein henne ved døra på rommet sitt med underteksten: «Planen er å rømme frå fengselet. Vi vil ha luft!»

(©NPK)