Den norske båten i dobbeltsculler lettvekt var eit heitt medaljebod før leikane starta, og fleire hadde den norske duoen som klare medaljefavorittar framfor OL. Semifinalen på onsdag gjekk føre seg med heftig vind på rostadion Sea Forest Park i Tokyo.

Irlands verdsrekord i det neste heatet er eit bilete på det.

Bileta viser at dei to gjekk rundt like før målgang, då den norske duoen kjempa om å ta seg til finale. Nokre minutt seinare vart Strandli henta opp av redningsbåtar, medan Brun padla einsam til mål.

– Det er heilt grufullt. Det er vanskeleg å setje ord på. Vi ligg godt an, og så rotar vi litt, og så mistar eg åra og ho skjer ned i vatnet. Plutseleg ligg vi i vatnet i avslutningsfasen av ein OL-semifinale. Det er heilt uverkeleg, sa Strandli til den norske pressa med ein svært nedbroten Brun ved sida av seg.

– Det er som eit mareritt ein ikkje heilt har vakna opp av. Eg er utruleg lei meg på vegner av Kristoffer og heile laget, sa Strandli.

Landslagstrenar Johan Flodin følgde løpet i ein bil langs vatnet og beskreiv hendinga som eit sjokk. Kollegaen hans, trenar Kjetil Undset, var i målområdet og følgde det heile via storskjerm.

– Eg har aldri sett noko liknande på dette nivået, i alle fall ikkje ein medaljekandidat som det her. Det er ekstreme forhold. Det er nok ikkje gutane som er sløve, det er forholda som er ekstreme, sa han.

– Det blir tøft å reise seg frå dette her, sa Strandli.

Strandli tok skulda

Etter at dei kom på land, fekk dei klemmar og trøyst av OL-veteran Olaf Tufte.

– Eg sa eg var lei meg (til Tufte). Det er eg som mista åra, sa Strandli.

– Det er ikkje sånn det fungerer. Ein er eit lag, og ein ror saman. Det er veldig små ting. Det er sørgjeleg, svarte Brun.

– Det er synd, men til sjuande og sist er det eg som mistar åra, repliserte Strandli.

Strandli la til at han nok aldri vil finne ut kva som eigentleg skjedde, for han har ingen planar om å sjå hendinga på video.

– Skal ikkje ro ein meter igjen

Strandli fekk den nesten verst tenkjelege avslutninga internasjonalt. Han skal nemleg leggje opp etter OL. Han forlengde satsinga med Brun som følgje av at Tokyo-leikane vart utsette eit år. No er han ferdig.

– Eg skal ikkje ro ein meter igjen etter dette. Det var ikkje sånn eg hadde sett for meg at det skulle ende. Eg er utruleg stolt over jobben vi har gjort saman. Det har vore ei ære å trene med Kristoffer, sa Strandli.

Sidan 2009 har dei rodd saman. Dei har teke OL-bronse, EM- og VM-gull. Strandli legg opp, medan Brun truleg held fram karrieren. I kva båt er meir usikkert.

– Det kjennest ganske surrealistisk. Det vil bli tungt å svelgje, sa Brun om nederlaget før han sette ord på samarbeidet med Strandli gjennom lang, lang tid.

– Fått min beste venn

– Are og eg har hatt ein fantastisk karriere saman med utruleg mange høgdepunkt som eg er veldig stolt av. Det er uverkeleg bittert at det sluttar sånn, men eg har fått min beste venn og mange opplevingar saman. Det får ein uansett ta med seg. Men i dag får ein synest at dette var litt dumt, sa ein gråtkjøvd Brun.

Tyskland, Uruguay, Tsjekkia, Irland, Italia og Belgia skal ro finalen i lettvekt dobbeltsculler torsdag.

B-finalen går natt til torsdag. Der står dei to oppførte sjølv om berre Brun var i båten då den kom i mål fleire minutt etter dei andre. Førebels vil ikkje duoen tenkje for mykje på det etter at OL-draumen vart kasta på vatnet då det gjaldt som mest.

