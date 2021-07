Regjeringa gir full opning for konkurranseidrett blant vaksne

sport

Det vart klart då regjeringa heldt pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

I dag kan berre barn og unge delta på idretts- og kulturarrangement, slik som kampar og stemne, på tvers av regionar og krinsar. Denne tilgangen blir altså no utvida til også å gjelde vaksne, opplyser regjeringa.

– Dette er nok ei gledeleg nyheit for idretten, og den siste milepælen for å utøve normal idrettsaktivitet for utøvarane våre. Framleis står lettar i publikumsrestriksjonar ved gjennomføring av idrettsarrangement att. Dette går uansett riktig veg, og vi gler oss til hausten med mykje idrettsaktivitet og idrettsglede for både store og små over heile landet, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei fråsegn.

– Det er likevel viktig å understreke at pandemien ikkje er over. Utsetjinga av trinn fire i gjenopningsplanen til regjeringa er ei viktig påminning for oss alle kor viktig det er at vi må halde fram med å slutte seg til og følgje smittevernreglane. Idretten vil halde fram med å følgje den ansvarlege linja og innrette seg etter dei til kvar tid gjeldande smittevernreglane, legg ho til.

Glede i NFF

Breiddeidretten for vaksne kunne starte opp igjen då trinn tre i gjenopningsplanen vart sett i verk 20. juni, men då med geografiske avgrensingar.

Endringa vil mellom anna ha betydning for 3. divisjonen til herrane og 2. divisjonen for kvinnene i fotball, der ein del kampar går på tvers av regionar. For begge divisjonar er det planlagt seriestart neste helg. Dersom ikkje regjeringa hadde forsert opninga av kamptilgangen for vaksne på tvers av regionar, ville han ha måtta bli utsett.

Dei tre øvste nivåa i fotballen har allereie fått unntak som opnar for at det kan spelast kampar.

– Vi er glade for å endeleg komme i gang med resterande del av vaksenfotballen. No ser vi fram til oppstart andre helg i august, seier direktør for utvikling og aktivitet Alf Hansen i Norges Fotballforbund (NFF).

Utset trinn fire

Også i Divisjonsforeningen, som mellom anna representerer klubben i 3. divisjon, var gleda stor onsdag.

– Det er ein enorm lette at vi endeleg kjem i gang igjen. For det første er det fortent, og no har vi føreseielegheit og veit at vi kjem gjennom sesongen sånn vi har tenkt han, seier dagleg leiar Kari Lindevik til NTB.

– I og med at smittesituasjonen har endra seg litt i landet i det siste, har vi vore litt spente, men vi har samtidig hatt god tru på at det skulle gå i orden, legg ho til.

Også breiddeklubbane i andre idrettar har frå måndag full tilgang til å spele kampar på tvers av geografiske regionar.

Regjeringa har sagt at det skal gå minst tre veker mellom kvart trinn i gjenopningsplanen. Onsdag opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at dei ventar minst to veker før Noreg kan gå over til trinn fire.

(©NPK)