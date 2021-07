Regjeringa opnar for konkurranseidrett for vaksne på tvers av regionar og krinsar

sport

Det vart klart då regjeringa heldt pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

I dag kan berre barn og unge delta på idretts- og kulturarrangement, slik som kampar og stemne, på tvers av regionar og krinsar. Denne tilgangen blir altså no utvida til også å gjelde vaksne, opplyser regjeringa.

Breiddeidretten for vaksne kunne starte opp igjen då trinn tre i gjenopningsplanen vart sett i verk 20. juni, men då med geografiske avgrensingar.

Endringa vil mellom anna ha betydning for 3. divisjonen til herrane i fotball der ein del kampar går på tvers av regionar. Dei tre øvste nivåa har allereie hatt unntak frå denne regelen.

Regjeringa har sagt at det skal gå minst tre veker mellom kvart trinn i gjenopningsplanen. Onsdag opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at dei ventar minst to veker før Noreg kan gå over til trinn fire.

(©NPK)