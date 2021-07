Simone Biles droppar mangekampfinalen i turn – vil pleie den mentale helsa si

sport

Det opplyser USAs turnforbund i ei fråsegn. 24-åringen trekte seg tysdag frå vidare deltaking i lagfinalen etter det første apparatet. Lagleiinga forklarte det først med skade, men ho fortalde seinare sjølv at ho trekte seg fordi ho ikkje kjende seg mentalt klar.

– Etter ytterlegare medisinsk evaluering har Simone Biles trekt seg frå mangekampfinalen i Tokyo-OL for å fokusere på den mentale helsa si. Simone vil framleis evaluerast dagleg for å avgjere om ho kan delta i apparatfinalane, står det.

– Vi støttar fullt ut Simones avgjerd og applauderer motet hennar når ho prioriterer helsa si. Det viser igjen kvifor ho er ein rollemodell for så mange.

Biles har fire OL-gull og 19 VM-gull på merittlista. Ho vann fire gull og ein bronse i Rio-leikane for fem år sidan. Ho fekk sølv i lagkonkurransen i Tokyo sjølv om ho berre deltok i sprang.

Biles har i sosiale medium vore open om at ho har hatt problem med å takle forventningspresset i oppkøyringa til OL, dit ho kom som ein av dei aller største stjernene.

– Det var ingen enkel dag, og ikkje mitt beste, men eg kom gjennom det. Eg kjenner ærleg talt at eg har heile verda på skuldrene mine innimellom, skreiv ho på Instagram etter kvalifiseringa.

– Eg veit at eg prøver å få det til å sjå ut som om press ikkje påverkar meg, men – damn – innimellom er det vanskeleg.

Skjelving og søvnløyse

Ho møtte til pressekonferanse saman med lagvenninnene etter lagfinalen, der det vart russisk siger for første gong på 29 år. USA var favoritt, men vart klart slått.

– I dei fem timane før konkurransen byrja eg å skjelve, og eg greidde ikkje å sovne då eg prøvde å ta ein lur. Eg har aldri kjent meg slik før ein konkurranse. Då eg kom ut i hallen, kjende eg at det mentale ikkje var på plass, sa ho.

Ho leverte eit skuffande sprang før ho bestemde seg for å overlate resten av apparata til Jordan Chiles.

– Eg kunne ikkje risikere å koste laget ein medalje, sa ho.

– Det syg når du må kjempe mot ditt eige hovud. Vanlegvis er eg ganske sterk psykisk, men vi er ikkje berre idrettsutøvarar, vi er menneske.

Fleire slit

Biles er ikkje den einaste store idrettsstjerna som har vore open om at press og forventningar kan gå ut over den mentale helsa. Nyleg trekte tennisstjerna Naomi Osaka seg frå Roland-Garros fordi ho sa at medieforpliktingane var ei psykisk påkjenning ho sleit med å meistre.

Osaka gjorde comeback i Tokyo-OL på heimebane og fekk æra av å tenne OL-elden, men etter tapet i 3. runde tysdag var ho open om at ho hadde slite med forventningspresset.

– Det vart litt for mykje for meg, sa ho.

Svenske Jenny Rissveds snakka òg om press etter at ho som tittelforsvarar berre vart nummer 14 i terrengsykling i Tokyo.

– Eg er så jævla glad for at det er over. No slepp eg å bere den tittelen lenger. No håpar eg at eg kan vere Jenny i staden for «OL-meisteren», for det er ei tung bør. No håpar eg de lèt meg vere i fred, sa ho.

Carey får sjansen

Jade Carey, som vart nummer ni i kvalifiseringa, tek plassen til Biles i mangekampfinalen, som omfattar 24 utøvarar. Carey var ikkje kvalifisert fordi kvar nasjon kan stille med maksimalt to utøvarar.

Biles var tittelforsvarar og fekk høgaste poengsum av alle i kvalifiseringa. Det var venta at ho ville bli den første sidan Vera Caslavska i 1968 som forsvarte mangekamptittelen til kvinnene i turn under eit OL.

Biles er kvalifisert for alle fire apparatfinalar i Tokyo-OL. Dei blir avvikla søndag, måndag og tysdag.

