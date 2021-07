sport

Smittesituasjonen er hovudoppslag i dei fleste nyheitssendingar på TV i Japan. Der fryktar ein no at smittenivået skal skyte fart ytterlege. Det er venta at ein, for første gong, registrerer over 3000 nye tilfelle på eit døgn i Tokyo sidan pandemien starta.

– Vi ber alle innbyggjarar om å halde seg heime og unngå all unødvendig reising. Vi ber òg om at alle følgjer OL i sine eigne heim, sa statsminister Yoshihide Suga tysdag kveld.

Det bur cirka 14 millionar menneske i Tokyo, og over 30 millionar om ein tek med forstader. Smittetrykket er altså ikkje skremmande høgt, men styresmaktene ser på situasjonen som svært alvorleg.

Det er Delta-varianten av viruset som dominerer fullstendig òg i Japan og Tokyo. Og det er menneske i 30-åra som står for nesten 70 prosent av dei nye smittetilfella, ifølgje avisa Japan Times.

Styresmaktene i landet fryktar at intensivavdelingane på sjukehusa ikkje kan halde unna om smitten aukar ytterlegare i styrke. Åtte av dei leiande operative smittevernlegane i landet er òg lånt ut til OL-arrangøren i samband med sommarleikane.

(©NPK)