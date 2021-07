Vålerenga-legenda Einar Bruno Larsen er død

sport

Det melder NRK. Larsen spelte både fotball og ishockey for Vålerenga og utmerkte seg i begge sportar.

I fotballkarrieren spelte han 155 toppseriekampar for Vålerenga og skåra 56 mål i Noregs øvste divisjon. Han var med på å vinne det første seriegullet til klubben i 1965 og skåra totalt 99 obligatoriske mål for klubben, noko som står som rekord.

Storspelet for Vålerenga resulterte i tre kampar for landslaget, der han noterte seg for eitt mål.

Langt fleire landskampar vart det i ishockey, der han fekk 40 VM- og OL-kampar for Noreg. På klubbnivå i Vålerenga vart han noregsmeister seks gonger og vann gullpucken som årets spelar i 1963.

I 1964 spelte han for Noreg i OL i Innsbruck og bidrog med tre mål då landslaget gjekk utan tap gjennom sju kampar i B-gruppa. Han fekk landskampar òg i handball og spelte òg bandy.

Einar Bruno Larsen var kjend som ein av «bohemane» i Vålerenga, og har sett farge på klubbkulturen til den dag i dag.

Vålerenga-legenda vart hylla på 80-årsdagen på nettstaden til Oslo-klubben.

(©NPK)