Avtale signert: FK Haugesund får eige kvinnelag

Det vart tidlegare i år stadfesta at FK Haugesund ville gå inn for elitesatsing for kvinner frå og med neste sesong. No er det klart, melder klubben på nettsidene sine.

Laget, som er eit samarbeid mellom Haugesund, SK Haugar og SK Djerv 1919, tek over plassen til Haugar i seriesystemet og vil truleg starte på nivå tre i det norske seriesystemet.

– Eg trur alle klubbane som er involverte kjenner på at vi er med på noko som kan bli eit nytt fotballeventyr, seier styreleiar i Djerv 1919, Svein Lodden.

Haugar gir som sagt frå seg sin plass i divisjonssystemet for at Haugesund skal få plass. Dei kjenner på vemod oppi det heile.

– Det er med litt vemod vi tonar ned vår eiga damesatsing i Haugar når vi no gir frå oss plassen i seriesystemet, men det er utruleg kjekt å kunne vere med og bidra til at jenter på Haugalandet i framtida kan få realisert draumen om å spele for flaggskipet til Haugalandet på fotballfronten, seier styreleiar i Haugar, John Steinar Pedersen.

