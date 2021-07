Berre nesten for Sakura Hauge i Asia-duell: Sør-Korea slo Japan 27–24

sport

Sørkoreanarane leidde 12–11 ved pause. I andreomgangen kom ikkje Japan seg heilt opp i ryggen på motstandaren.

Målvakta Hauge er fødd og oppvaksen i Bergen og har spelt i norsk eliteserie for Nordstrand, Ternes og Vipers Kristiansand. Ho er for tida under kontrakt med Besançon i Frankrike.

Ho spelte ein bra 1.-omgang torsdag, men hamna etter kvart på benken.

Hauge var med i den norske landslagsdiskusjonen for nokre år sidan, men valde å representere Japan frå 2015 med OL som mål.

Sør-Korea har vore overlegen i asiatisk kvinnehandball i fleire tiår med to OL-gull og fire andre medaljar frå sommarleikane.

Japan slo for få dagar sidan Montenegro. Noreg møter japanarane i den siste gruppekampen måndag.

