Brun om tida etter OL-exiten: – Hulka som eit lite barn

sport

I vinden på rostadion i Tokyo var Brun og Strandli på veg mot det som såg ut til å vere ein sikker finaleplass, men båten kantra, og duoen gjekk i vatnet. Det enda med å bli det siste løpet deira saman etter eit samarbeid som starta i 2007.

Dei to fortalde om eit røft døgn med mange kjensler etter at åra til Strandli glapp og skar ned i vatnet før velten.

– Men vi er heldige som har kvarandre og kan takle det saman. Men det har vore tøft. Vi har sove lite, og det er mange tankar som har surra rundt i hovudet, sa Strandli.

– Det er frykteleg mange år sidan eg har gråte, men i går hulka eg som eit lite barn. Ei snodig oppleving. Ein har vore gjennom nokre fasar i løpet av 24 timar. Og natta var litt lang, sa Brun.

Duoen møtte opp på rostadion torsdag morgon for å ro B-finale, men melde forfall. Strandli opplyser at hovudårsaka var ein dårleg rygg som kom i samband med kantringa. Han la òg til at alt hengjar saman med alt, men at ryggen var såpass ille at han ikkje kunne rodd ein eventuell A-finale torsdag.

Ny jobb

Strandli sa etter nederlaget onsdag at han ikkje skulle ro ein meter til.

– Det gjeld i aller høgaste grad framleis. Kanskje i endå større grad, sa han til NTB.

– Korleis er det at det var dei siste taka?

– At dei siste skulle bli dei dårlegaste, var kanskje ikkje sånn eg hadde sett det for meg. Ingen ønskjer å gå ut av ein idrettskarriere på den måten. Samtidig kjenner eg at det er ei tid for alt. Det er på tide å setje punktum, sa 32-åringen.

Strandli har jobba som journalist i Finansavisen ved sida av idrettssatsinga. No opplyser han at han har fått ny jobb som skipsmeklar-trainee som han startar i 1. september.

Karrieren til Strandli er over, medan Brun er usikker på kvar vegen går vidare med tanke på rokarrieren.

Usikker på framtida

Brun erkjenner at hendinga på roarenaen kan vere med på å påverke motivasjonen vidare.

– Ja, det gjer det heilt sikkert på ein eller annan måte. Det er noko som pregar ein, men eg er usikker på korleis det blir framover. Eg må absorbere det litt og nullstille. Kanskje blir det eit nytt prosjekt. Kanskje blir ein god nok til å vere med på noko, men det får vi sjå på, sa han til NTB.

Brun fortalde at hausten blir roleg, og at han tek opp igjen jobben som tømrar.

– Så blir det tilbake på studiebenken etter jul på arkitekturstudiet. Eg har ikkje lagt frå meg roinga heilt. Vi får sjå, gjentok han.

Samarbeidet Brun/Strandli er uansett over og enda på verst tenkjelege vis. Den suksessrike duoen kan sjå tilbake på mellom anna bronse i Rio-OL, eitt VM-gull, eitt EM-søv og tre EM-bronsar.

