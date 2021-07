Dansk Tour de France-sensasjon signerte ny kontrakt

sport

Det stadfestar sykkellaget på nettsidene sine.

Danske Vingegaard fekk noko overraskande kapteinsrolla undervegs i årets Tour etter at slovenske Primoz Roglic trekte seg frå rittet med skade.

Vingegaard hengde godt med då rittvinnar Tadej Pogacar herja i fjella. Til slutt sikra dansken seg ein imponerande andreplass.

No er det klart at han skal sykle for Jumbo-Visma til ut 2024.

– Eg er veldig glad for å ha forlengt kontrakten min. Eg har det godt her, og det gjorde det til eit naturleg val å bli her lenger, seier Vingegaard.

Norske Tobias Foss syklar òg for det nederlandske laget.

(©NPK)