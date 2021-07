Gullvinnar Blummenfelt motteken som helt heime i Bergen

sport

Torsdag var det tre dagar sidan triatleten sprang over målstreken først og heva målbandet over hovudet i triumf i Tokyo.

Med OL-gullet rundt halsen var det ein ekstatisk Blummenfelt som landa i Noreg for å få hyllest på heimebane.

– Det er veldig herleg å vere tilbake i Noreg. Eg har vore veldig lenge i utlandet no, så det blir det godt å komme heim, sa Blummenfelt til Discovery ved mellomlanding i Oslo.

Han opplyste at han vart stoppa i tryggingskontrollen både i Tokyo og Oslo for inspisering av gullmedaljen.

I Bergen venta både venner og familie, fungerande byrådsleiar Lubna Jaffery og mange frå triatlonmiljøet i byen.

– Det er stor stas. Det er ikkje alle byrådsleiarar som får ta imot ein gullvinnar i OL. Eg er veldig heldig og veldig stolt, sa den fungerande byrådsleiaren til Bergens Tidende i innreisehallen.

Ho røpte at ho frå før ikkje visste mykje om triatlon, men at ho har byrja å tenkje på OL i Paris i 2024.

– No har eg byrja å tenkje på at eg må reise til Paris for å sjå han forsvare dette OL-gullet om tre år, sa Jaffery.

Gullet til Blummenfelt var det første norske gullet i sommar-OL sidan handballjentene tok sigeren i OL i London i 2012.

