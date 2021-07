Handballkvinnene køyrde over Montenegro i OL: Tredje strake norske siger med 35-23

sport

Det oppgjeret blir spelt laurdag mellom dei to einaste laga med tre sigrar av tre moglege i puljen. Noreg vart europameister i desember. Så det er ein storkamp som skal avgjerast i Yoyogi nasjonalstadion framfor tomme tribunar.

Noreg hadde ein svært trøblete periode mot slutten av det første kvarteret i kampen på torsdag. Utteljingsprosenten stoppa på 42 mot Montenegros 80 etter 15 minutt.

Skytinga var for fleire av spelarane heilt i tåka, og ofte vart gode sjansar misbrukte. Balkan-laget vann òg målvaktkampen ganske klart i den perioden på veg mot 8-5-leiing.

Henny Reistad var svært sentral inn mot pause med tre norske mål. Marit Røsberg Jacobsen utlikna til 13-13 med det siste skotet i omgangen.

Ut frå korleis Noreg såg ut i fleire periodar, var det ei gåve av eit pauseresultat.

Duell

Det var eit langt meir skjerpa norsk lag frå start av andreomgangen. Det tok ikkje lange tida før Noreg hadde 18-15-leiing etter mål av Sanna Solberg-Isaksen (to), Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale.

Førstnemnde ordna så 19-16 frå venstrevingen. Mørk bidrog til at det noko etter stod 22-17 og 24-18. Det var heilt «game over» for Montenegro som sprakk totalt. Noreg leverte svært mykje leiken og presis handball etter pause med Oftedal som spelefordelar.

I 2012 slo Noreg Montenegro i OL-finalen i London. Seinare same år var rollene bytt om i gullkampen i EM. For fire månader sidan var montenegrinarane best av dei to i Tokyo-kvalifiseringa.

Noreg avsluttar turneringa mot vertsnasjon Japan måndag. Det bør vere to sikre norske poeng.

Dei fire beste laga i puljen kvalifiserer seg til kvartfinale. Ved poenglikskap i gruppespelet tel innbyrdes oppgjer først.

Dette er stillinga: 1) Noreg og Nederland 6 poeng, 3) Sør-Korea, Japan og Montenegro 2, 6) Angola 0.

