Historisk medalje til San Marino i trap-konkurransen til kvinnene

Med 43 treff i finalen sette gullvinnar Rehak Stefecekova òg olympisk rekord i trap-øvinga i leirdueskyting. Sølvet gjekk til amerikanske Kayle Browning, medan Perilli tok bronse med 29 treff.

I klassen for menn vart det tsjekkisk på dei to øvste plassane. Det skjedde etter omskyting mellom landsmennene Jiri Liptak og David Kostelecky. Etter at begge hadde treft 43 duer og sett olympisk rekord innleiingsvis, måtte det heile blir avgjort i omskyting.

Begge trefte seks duer før Kostelecky bomma på den sjuande.

Bronsen gjekk til Matthew John Coward-Holley med 33 treff i finalen.

