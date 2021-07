Idrettspresidenten om trusebota: Kjønnsdiskriminerande og uakseptabelt

sport

Det har vekt oppsikt internasjonalt at det norske landslaget vart bøtelagt for å stille i tights i EM-bronsefinalen i Bulgaria. Dei norske spelarane krev at reglane blir endra. Mennene må ikkje spele i like korte underdelar.

– Dette er primært ei sak som må løysast av, som er regelsetjarar for idretten sin. NIF er like opptekne av dette spørsmålet som Håndballforbundet og støttar deira tydelege initiativ for å endre dette regelverket raskast mogleg, og i tråd med ønskja til utøvarane, skriv idrettspresident Berit Kjøll i ei fråsegn til NTB.

– Til liks med Håndballforbundet, meiner eg dette regelverket både er kjønnsdiskriminerande og uakseptabelt, siger Kjøll.

Idrettspresidenten viser til at Håndballforbundet har støtte frå fleire europeiske land, og ber om ein internasjonal innsats for å få endra regelverket.

(©NPK)