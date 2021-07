Noregs landslagssjef meiner kinesisk gullvinnar braut reglar under OL-skyting

sport

Det er NRK som omtaler dei påståtte regelbrota til den doble gullvinnaren. Landslagssjef Espen Berg-Knutsen er klar i si sak.

– Ho bryt regelverket slik det står i papira. Det er heilt klart brot på regelverket, seier han til NRK.

Det som vekkjer reaksjonar er måten kinesiske Qian skyt på. Under skytinga har ho nasen inntil rifla, som gjer at posisjonen blir meir stabil, i tillegg til at ho held hendene slik at dei er i kontakt med kvarandre. Dette gir henne ytterlegare stabilitet, ifølgje skyteeksperten til NRK, Ola Lunde.

Begge delar skal etter seiande ikkje vere tillate.

– Det verkar som om ho foldar hendene, det er i alle fall kontakt. Ho har ein fordel av det. Om du ser på dei andre skyttarane er det stor avstand mellom høgre og venstre hand, seier Lunde.

– Eg har sett det før, det er mange som tøyer regelverket, seier landslagssjef Berg-Knutsen.

Hadde kinesaren vorte diskvalifisert for dei påståtte regelbrota, hadde norske Jeanette Hegg Duestad fått bronse på 10 meter luftrifle. Der enda ho på fjerdeplass.

