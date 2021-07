Nytt smittehopp i Tokyo – 3865 nye tilfelle rapportert torsdag

sport

Det kjem fram av tal frå lokale styresmakter i den japanske hovudstaden.

Onsdag vart det rapportert 3177 nye smittetilfelle i Tokyo, medan talet nasjonalt i Japan då var på 9570. Det er rekord for OL-landet samla sett under pandemien.

Måndag og tysdag vart det høvesvis registrert 1429 og 2848 nye tilfelle i Tokyo. Den til dels kraftige auken dei siste dagane skaper bekymring.

«Auken i nye positive tilfelle har stige kontinuerleg sidan juni. Dersom farten på auken stig ytterlegare, vil vi i løpet av mindre enn to veker møte ein kritisk situasjon der talet på smitta langt overgår tala frå den tredje bølgja», skriv lokale styresmakter i Tokyo.

Ber folk vere inne

Tysdag oppmoda statsminister Yoshihide Suga befolkninga innstendig om å halde seg heime. Han opplyste samtidig at det ikkje er aktuelt å stanse OL.

Dei høge smittetala har òg påverka oppslutninga til statsminister Suga. Ifølgje nyheitsbyrået Reuters er ho på det lågaste nivået sidan han vart innsett i september i fjor.

Tokyo er inne i sin fjerde periode med unntakstilstand sidan pandemien starta. Det inneber mellom anna at skjenkestader må stengje tidleg.

Den medisinske direktøren for den internasjonale olympiske komiteen, Richard Budgett, gav på si side ein status for smittesituasjonen i OL-leiren torsdag. Han hevda at smitten ein opplever der ikkje er noka byrde på resten av helsesystemet i Tokyo.

198 smitta

Sidan 1. juli skal 198 personar med tilknyting til leikane ha testa positivt på koronaviruset. Av dei er 23 utøvarar. Tre av dei nye tilfella onsdag er utøvarar som bur i OL-landsbyen.

To av dei 198 personane får sjukehusbehandling, men skal ikkje vere alvorleg sjuke.

Det bur rundt 14 millionar menneske sentralt i Tokyo. Hovudstaden husar samtidig over 35 millionar om ein tek med forstader.

(©NPK)