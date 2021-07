sport

Ho hadde levert ein kjempekamp då ho fekk ein smell frå tøffe motspelarar. Noreg vann kampen 35–23 etter 13–13 ved pause.

– Eg berre landa litt uheldig. Eg er ikkje bekymra (for skaden), sa Reistad til NTB i intervjusona.

Ho fekk is på skuldra dei siste minutta av kampen. Reistad kom inn før pause og var svært viktig for at Noreg kom opp på 13–13 etter ein svært variabel halvtime.

Ho enda opp med sju mål på sju skot. Det er ikkje rart stadig fleire meiner at Reistad overtek rolla som den beste kvinnelege handballspelaren i verda om ikkje lenge.

Noreg har seks poeng på tre kampar. Laurdag ventar gruppefinalen mot Nederland.

– Andreomgangen gir oss mykje sjølvtillit før kampen mot nederlendarane, sa Reistad, som kan rekne med ein del behandling av helseteamet i dagane som kjem.

Noreg vann den siste halvtimen mot Montenegro 22–10.

(©NPK)