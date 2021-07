Sjefen varslar sylskarp konkurranse for Sørloth i Leipzig: – Kunne sett opp to lag

sport

Før sesongen i år stiller Leipzig med ein brei tropp i forsøket på å ta opp kampen med suverene Bayern München førre sesong. Nykomne Jesse Marsch har fleire nyskaffingar å velje mellom når lagoppstillinga skal setjast.

– Vi kunne sett opp to Bundesliga-lag. Om vi klarer å utvikle potensialet fullt ut, kan vi ha det gøy saman, seier Marsch.

Inn portane har både André Silva og Ademola Lookman komme. Dei går rett inn som skarp konkurranse til Alexander Sørloth i angrepet. Silva skåra 28 mål på 32 kampar for Eintracht Frankfurt førre sesong.

Danske Yussuf Poulsen, som har spelt i Leipzig sidan 2013, har vore eit naturleg val på spissplassen og leverte nyleg eit flott EM med Danmark. Det er med andre ord stor konkurranse om kven som skal gle supporterane med skåringar kommande sesong.

– Fire spissar er bra for å fylle kvar posisjon to gonger. Eg trur vi vil finne ei løysing. Spesielt no som vi kan byte fem gonger, seier trenar Marsch.

