Sverige toppar gruppa i OL-handballen etter uavgjort mot Frankrike

– Det ser kjempebra ut, sa svensken Nathalie Hagman etter kampen. Frankrike er ein av gullfavorittane, og hadde mykje å spele for mot Sverige. Dei franske stjernene kjempa hardt for å ta sigeren, men i dei aller siste sekunda av kampen redda Sverige uavgjort takka vere målvakthelt Jessica Ryde.

– Det er ein kamp som svingar, men ein veldig morosam kamp og kult for Jessica å redde den straffa, sa Hagman.

Frankrike har vunne 17 av 20 kampar mot Sverige på 2000-talet, men klarte altså ikkje å gjere det same i OL. Carin Strömberg banka inn sju mål for svenskane, og sørgde for fleire utvisingar til dei franske spelarane.

På det meste leidde Frankrike med fem mål i første omgang, men til pause var stillinga 17–16 til Frankrike. I andre omgang viste Ryde seg som ei klassemålvakt, og i sluttsekunda redda ho ei straffe.

Sverige har fem poeng og gode moglegheiter til å gå til kvartfinale. Etter tre kampar ligg Frankrike på femteplass med tre poeng i gruppa. Berre dei fire beste går vidare.

