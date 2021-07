Tennis: Småskadd Casper Ruud klar for semifinale i Kitzbühel etter dramatisk snuoperasjon

sport

Dermed lever håpet om eit hat trick for Ruud, som dei siste vekene har vunne i både Gstad og Båstad. Nordmannen står over OL for å jakte poeng i grusturneringar, som er hans favoritt, i staden for olympisk ære i Tokyo.

Turneringa i Austerrike er den siste på grus i denne sesongen på ATP-touren. Ruud hamna skikkeleg bakpå mot den svenske motstandaren sin, sleit med ein vond arm og såg ut til å gå mot tap. Ymer hadde to moglegheiter til å serve heim sigeren i kampen i andre sett, men bomma på begge.

Då vart det eit tie-break, som Ruud gjekk sigrande ut av. I det avgjerande tredjesettet var nordmannen overlegen, og vann 6–1. Det er eitt av dei største comebacka Ruud har levert på tennisbanen. Svensken verka mørbanka og motlaus i sistesettet, etter å ha vore så nær sigeren vel ein halvtime tidlegare.

I andre sett måtte Ruud ha ein medisinsk time out på grunn av ein vond høgrearm. Ruud gav seg ikkje og heva seg etter den medisinske behandlinga.

Tidleg brot

Allereie i det andre servegamet sitt i førstesettet måtte Ruud sjå motstandaren bryte, og svensken var suveren i sine eigne servegame.

I det fjerde servegamet sitt fekk Ruud settball mot seg, men han redda seg inn igjen og unngjekk eit audmjukande 2-6-tap. I det neste gamet hadde Ymer få problem med å sikre seg settsiger 6–3. Ruud spelte seg ikkje til ein einaste breakball i settet.

Heller ikkje i andresettet hadde Ruud kontroll på den svenske motstandaren sin. Allereie i første game vart Ruuds serve brote. Avgjerda fall då Ruud relativt upresset slo ein ball langt utanfor linja. I neste game braut derimot Ruud serven til svensken, og publikum augna eit mogleg comeback for favoritten.

Like etter måtte likevel Ruud få behandling i ein medisinsk timeout. Det såg ut til å vere høgre skulder og overarm Ruud sleit med.

Tett kampprogram

Det tette kampprogrammet kan ha bidrege til at nordmannen sleit torsdag. Han kjempa hardt etter den medisinske pausen, men då Ruud slo fleire feil, fekk Ymer to sjansar til å serve heim sigeren.

Det klarte han ikkje, og i tiebreaket var Ruud best og vann 7–5. I tredjesettet var Ruud overlegen og då han braut til 6–1 på matchball nummer 2 kunne han juble for sigeren 3-6, 7-6, 6–1.

Men nordmannen verka ukomfortabel på grusen i Kitzbühel, og gjorde langt fleire feil enn normalt. Særleg slo han bort fleire poeng i forsøk på dropshots. Samtidig var svensken heilt klart påskrudd i dei to første setta, flytta seg raskt rundt på banen og redda seg inn frå vanskelege situasjonar fleire gonger.

No ventar hardcourtsesongen for Casper Ruud, der US Open er høgdepunktet.

