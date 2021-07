sport

22-åringen er eit produkt av akademiet til klubben. Sidan debuten i oktober 2016 har han spelt 179 kampar for førstelaget.

Alexander-Arnold gjekk glipp av EM for England på grunn av ein skade, men backen var tilbake på banen i to treningskampar mot Wacker og Stuttgart i Austerrike sist veke.

– Det er den einaste klubben eg eigentleg har kjent, så å vere her no og forlengje for å bli her endå lengre, er fantastisk for meg og familien, seier Alexander-Arnold til nettsidene til klubben.

