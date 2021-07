Dette skjedde i OL fredag

sport

Sølv til Borch i roing

Kjetil Borch tok sølvet i OL-finalen til herrane i singlesculler i Tokyo fredag. Han enda opp med Noregs einaste romedalje i leikane. Borchs opplading til finalen var nær perfekt med siger i forsøksheatet, kvartfinalen og semifinalen. I finalen vart den greske overraskinga Stefanos Ntouskos for sterk, medan Damir Martin tok bronsemedaljen for Kroatia.

– Eg gjorde akkurat som eg skulle og gjekk på ein lett rytme. Grekaren stakk på 1500 meter, og eg prøvde å setje inn ein spurt på dei siste 200. Det heldt ikkje, og eg var ikkje i nærleiken. Det er betre å vere ei lengd bak enn éin centimeter. Eg hadde ikkje meir å komme med, sa Borch til Discovery.

Norsk handballnedtur

Dei norske handballgutane lever svært farleg i OL etter 23-28-tapet mot Tyskland. Sander Sagosen og dei andre trøbbelet stort sett heile vegen. Noreg var oppe på 21–22 i andre omgang, og då var tyskarane pressa etter å ha hatt ei klar leiing kort før. Men mot slutten klarte ikkje Noreg å komme seg à jour.

Nederlaget gjer at vegen vidare i turneringa truleg blir vrien for dei norske gutane. Noreg speler mot Frankrike, som allereie er sikra gruppesiger, søndag. Det er framleis risiko for at Noreg ikkje går vidare, og om Noreg hamnar på fjerdeplass, blir det sannsynlegvis kvartfinale mot regjerande OL- og verdsmeister Danmark.

Warholm enkelt vidare

Karsten Warholm feia gjennom OL-kvalifiseringa på fredag som heatvinnar på 400 meter hekk. Han starta Tokyo-leikane med tida 48,65.

På friidrettsbanen tok òg Hedda Hynne seg vidare til semifinale på 800 meter, medan Karoline Bjerkeli Grøvdal og Ola Stunes Isene sikra finaleplass i høvesvis 5000 meter og diskos.

Det vart etiopisk juble då OLs første friidrettsmedaljar skulle dels ut. Selemon Barega gull på 10.000 meter. Joshua Cheptegei og Jacob Kiplimo frå Uganda innkasserte resten av medaljane.

Segling: Tomasgaard i medaljekamp

Hermann Tomasgaard ligg på sølvplass framfor medaljeseglinga i Laser-klassen i Tokyo-OL. Tomasgaard har segla godt gjennom heile OL-regattaen og heldt fram på same måte fredag. Det byrja rett nok med ein beskjeden 19.-plass, men i neste seglas slo nordmannen tilbake med fjerdeplass.

Kurs for medaljeseglas har òg Marie Næss og Helene Rønningen. Etter strålande segling i dei tre seglingane på fredag i 49er FX-klassen, klatra duoen til 10.-plass samanlagt.

Line Flem Høst fekk ei tung avslutning på dei ordinære OL-seglingane i Laser Radial. Ho måtte sjå avstanden til topp tre auke markant før medaljeseglinga på søndag.

OL over for Henrik Christiansen

Henrik Christiansen makta ikkje å ta seg vidare frå forsøksheatet på fredag på 1500 meter i Tokyo-OL. 1500-meteren var Christiansens siste moglegheit til å ta seg til ein OL-finale under sommarleikane i Japan.

Den norske symjaren kom godt i gang og imponerte stort i første halvdel av konkurransen, men fekk store problem dei siste 750 meterane. Tida vart 15.11,14. Det var langt bak den personlege rekorden hans på distansen på 14.45,35.

OL-smell for Djokovic

Draumen til tennisstjerna Novak Djokovic om ein «Golden Slam» brast då han rauk 1-6, 6-3, 6–1 for Alexander Zverev i OL-semifinalen fredag. Hadde Djokovic gått til topps i sommarleikane i Tokyo ville det berre vore US Open i slutten av august som stod att å vinne for å kopiere Steffi Grafs «Golden Slam» frå 1988. Djokovic har allereie vunne Australian Open, Roland Garros og Wimbledon i 2021.

Ny sur avslutning for Hovland

Viktor Hovland er med i medaljekampen i golfturneringa i OL etter dag to, men avslutta med bogey fredag. Hovland gjekk rundenfredag på to slag under par og er totalt fem slag under par etter halvspelt konkurranse. Det heldt til ein delt 15.-plass då spelet på fredag vart avbrote.

Kristian Krogh Johannessen er ein av dei som må spele ferdig laurdag. Med fire hol igjen ligg han på par på ein delt 47.-plass.

(©NPK)