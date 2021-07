Grøvdal finaleklar på 5000 meter: – Det er ofte der hovudet har svikta

sport

31-åringen frå Isfjorden sprang inn til 5.-plass på tida 14.56,82 i heat to under kvalifiseringa på fredag.

Grøvdal passerte eigentleg målstreken som nummer seks i heatet, men Francine Niyonsaba frå Burundi vart diska etter målgang. Dermed fekk Grøvdal ein av dei direkte plassane til finalen.

Tida var uansett god nok til avansement.

– Kva fortel det at du sprang den siste 1000-meteren på gode 2.45 minutt?

– Det viser at forma er bra. Eg har trena godt, og eg har ikkje hatt nokon vondtar for første gong på eitt år. Eg har hatt tryggleiken på at eg ikkje har kunna gjort noko annleis, sa Grøvdal på spørsmål frå NTB.

Grøvdal poengterer likevel at ei toppform kan slå begge vegar.

– Det er alltid litt skummelt å ha toppform, for du veit aldri korleis det slår ut. Men eg føler at eg har gjort ting riktig, og det var herleg å få dette løpet. Eg trur at eg trong denne gjennomkøyringa. Sjølv om det var ein rask siste 1000 meter, så kjenner eg ikkje at det var ein maks 5000 meter. Det er litt godt vite, sa ho.

– Korleis trur du finaleløpet kjem til å gå?

– Eg trur at det kjem til å gå veldig fort. No gler eg meg berre og har ingenting å tape.

Knuffing

Verdsrekordhaldar Gudaf Tsegay frå Etiopia vann ikkje overraskande heatet på 14.55,74. Sifan Hassan frå Nederland tok seg av det andre heatet. Hassan har verdsrekorden på 10.000 meter. Begge rekordane vart sette i Hengelo i Nederland 8. juni.

Dei to blir naturlege favorittar i finalen.

I semifinalen vart det harde tak for Grøvdal. Ho kom til pressesona med oppskrapa legg, og det er ikkje kvardagskost for henne.

– Det var litt knuffing i dag. Det var dytting, og du måtte heile tida vere litt obs. No låg eg inne ved lista i heile løpet og synest eigentleg det var greitt. Eg prøvde å roe meg ned og ikkje byte posisjon for ofte, for det er ofte då det skjer. Eg fekk med meg at det var eit fall bak meg.

– Men du var ikkje involvert i situasjonen som førte til diskvalifikasjon?

– Ikkje som eg fekk med meg.

Sterkt hovud

Grøvdal meinte at ho hadde god kontroll på kva som vart kravd for å avansere til finalen.

– Eg prøvde å kalkulere inn at eg skulle vere topp fem, og så vart eg kanskje litt for offensiv då eg gjekk med to rundar igjen. Eg fekk det litt på oppløpet, og det var ikkje lett å sjå at det kom to stykke veldig raskt på oppløpet. Eg fekk med meg at det vart sjetteplass, men eg hadde uansett gått vidare om eg vart nummer seks.

Ho følte at det gjekk greitt i starten.

– Ofte kan eg ha ein down i løpa mine, men i dag kjende eg at eg gjekk opp og vart offensiv med tre rundar igjen. Eg tek med meg at eg vart litt på hogget på slutten. Det er ofte der at eg har følt at hovudet mitt har svikta.

I OL i Rio de Janeiro for fem år sidan vart Karoline Bjerkeli Grøvdal nummer sju på 5000 meter og nummer ni på 10.000 meter.

Ho skal òg springe 10.000 meter seinare i meisterskapen i Tokyo.

(©NPK)