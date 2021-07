Hege Riise etter dramatisk OL-exit: – Vi er knuste akkurat no

sport

Dermed er OL-eventyret over for det britiske mannskapet til Hege Riise. Det hjelpte ikkje at britane pressa på for utlikning og straffesparkkonkurranse mot slutten av andre ekstraomgang. Offensiven bar ikkje nok frukter.

– Vi er knuste akkurat no. Det er hardt å tape ein kamp på denne måten. Vi var godt førebudde, og vi spelte bra i mesteparten av kampen, sa landslagssjef Riise ifølgje BBC.

– Vi skapte mange sjansar. Vi burde ha utnytta nokre av dei, og no kjennest det berre tøft, sa ho.

Den norske fotballprofilen meinte tapet var eit felles ansvar.

– Vi vinn og taper saman, så det er ingen som har skulda, sa Riise.

Starta bra

Britane skaut rett nok ut av startblokkene i OL-kvartfinalen mot Australia. Tre stolpetreff før det var passert 25 minutt var fasiten, men jentene til Riise makta ikkje å finne nettmaskene.

I staden var det Australia som kunne strekkje hendene i vêret, etter at Alanna Kennedy var høgast på eit hjørnespark og stanga dei gulkledde i leiinga ti minutt før pause.

Så var det duka for Ellen White-show. 12 minutt ut i den andre omgangen utlikna den britiske målsniken, før ho sende britane i leiinga åtte minutt seinare og noterte seg for det femte målet sitt så langt i leikane.

Dermed såg mykje ut til å gå Storbritannias veg, men Sam Kerr ville det annleis. Eitt minutt før heiltid sette Chelsea-spissen inn utlikninga som sikra speleforlenging.

Straffebom

I ekstraomgangane fekk Caroline Weir ei gyllen moglegheit frå straffemerket for Storbritannia, men forsøket vart for enkelt. Minuttet seinare fall avgjerda i semifinalen. Mary Fowler tok ansvar først og sende dei gulkledde i føringa, før Sam Kerr auka til 4–2 to minutt seinare.

Ellen White skåra like etter det tredje målet sitt i kampen og tende håpet for britane, men australiarane kunne til slutt juble.

Hege Riises OL-eventyr fekk dermed ein brå slutt. Laget tangerte sitt beste resultat frå tidlegare i sommarleikane. Kvartfinale vart det òg på heimebane i 2012.

Semifinalen blir spelt måndag 2. august. Der ventar Sverige for Australia.

