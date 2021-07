Kirkevold stadfesta klar for Stabæk: – Eg har gledd meg i lang tid

sport

Stabæk opplyser på nettstaden sin at alle formalitetar no er på plass.

Dermed forsterkar bæringane ein posisjon dei har slite på, spissplassen. Førre veke forlét den japanske spissen Kosuke Kinoshita klubben etter å ha skåra eitt mål på dei ti ligakampane sine denne sesongen.

– No er det reelt. No er underskrift og alt på plass. Heilt fantastisk, eg har gledd meg i lang tid no, seier Kirkevold.

– Eg har hatt eit lite ønske om å finne ein annan klubb og har jobba deretter, ganske hardt. Og kjem no i veldig god form og er klar for å bidra. Eg kjem for å bidra med alt eg kan, legg han til.

Kraftspiss

Sportssjef Torgeir Bjarmann seier måltjuven har signert ein kontrakt ut året i første omgang.

– Eg vil kalle han ein kraftspiss. Han har ein sleggje av eit venstrebein som vi håpar å få varmt. På lik linje med dei andre vi har fått inn, er han ein god karakter, seier Bjarmann.

I Kirkevold får Stabæk ein spiss som har erfaring som målskårar både i norsk og dansk eliteserie. Han skåra 14 mål på 49 kampar for Sandefjord og Sarpsborg i 2015 og 2016, før han fekk eit skikkeleg gjennombrot med Hobro i 2017/18-sesongen. Då vart han superligatoppskårar med 16 mål og fekk landslagsdebuten for Noreg som følgje av storspelet.

Etter kvart i Hobro har det vorte færre mål og mindre speletid for nordmannen, som ville heim til Noreg.

Hobro var for kjapp

Måndag melde Hobro at Kirkevold vender heim og var klar for Stabæk, men bærumsklubben avviste at overgangen var heilt i boks.

Fredag sette Kirkevold namnetrekket sitt på kontrakten med Stabæk, som gjer at han gjer comeback i den norske toppdivisjonen.

Tidlegare fredag vart det kjent at midtbanespelaren Jesper Isaksen forlèt Stabæk til fordel for Kristiansund. Det innebar ein retur til moderklubben for 21-åringen.

Stabæk har berre Brann bak seg på tabellen i Eliteserien. Tre poeng skil opp til Mjøndalen på trygg grunn.

(©NPK)