Norsk handballnedtur i OL: Tyskland vann 28–23

Noreg var oppe på 21-22, og då var tyskarane pressa etter å ha hatt ei klar leiing kort før. Men mot slutten klarte ikkje Noreg å komme seg à jour.

Nederlaget gjer at vegen vidare i turneringa truleg blir vrien for dei norske gutane.

Noreg speler mot gruppetoppen Frankrike søndag. Franskmennene har imponert i OL og leika med Spania fredag. Spanjolane slo dei norske gutane tidlegare i turneringa.

Hamnar Noreg på fjerdeplass blir det sannsynlegvis kvartfinale mot regjerande OL- og verdsmeister Danmark.

Kan ryke ut

Det er òg risiko for at det endar med femteplass for Noreg, og i så fall er OL over allereie søndag.

Noreg sleit tungt i store delar av førsteomgangen og låg under med fem mål fleire gonger. Sander Sagosen vart teke hardt av tyskarane og sleit med avslutningane. Han trefte berre på to av sju skot før pause.

Tysklands målvakt Andreas Wolff spelte strålande det første kvarteret og hadde snautt 70 i redningsprosent etter 15 minutt.

Det vart marginalt betre i angrep i andreomgangen for Noreg, men enda i ein ny kveld i ein publikumstom Yoyogi-arena der avslutningane kosta dyrt.

Dansk fordel

Ei utteljing på rundt 50 prosent gjer det vanskeleg å vinne kampen mot ein såpass god motstandar som Tyskland.

Det tyske keeperparet klarte seg klart betre enn det norske. Og Johannes Bitter redda og redda mot slutten av kampen.

I den andre gruppa tyder det meste på at Danmark toppar til slutt. Danskane har vunne alle dei fire kampane sine hittil, sett sterke ut og møter Sverige i siste runde.

Egypt ligg best an til å ta andreplassen. Sverige må slå Danmark klart for å kunne vinne gruppa, men svensk tredjeplass verkar som det mest sannsynlege.

Oppsettet for kvartfinalane er at puljevinnarane møter firarlaget frå den andre gruppa, toar mot trear og så vidare.

Ved poenglikskap i gruppespelet tel innbyrdes oppgjer for å skilje laga.

