OL-smell for Djokovic – tapte semifinalen mot Zverev

sport

Det såg lenge ut til at verdseinar Djokovic skulle fosse vidare mot den første olympiske gullmedaljen sin i den japanske hovudstaden. Serbaren opna semifinalen fredag med å feie Zverev av banen i det første settet 6-1.

Då serbaren så braut serven til Zverev midtvegs i det andre settet, såg mykje ut til å vere avgjort. Men derifrå og ut handla det meste om den høgreiste tyskaren. 24-åringen braut Djokovic to gonger på rad og serva heim settet med siffera 6-3.

Zverev heldt fram storspelet i det avgjerande settet og tok alle dei fire første gama. Tyskaren feia vidare ein resignert Djokovic av banen. Zverev tok settet enkelt og sikra seg finalebilletten med 6-1.

Draumen brast

– Du spelar ikkje berre for deg sjølv, men du spelar for heile landet ditt. Dette eit ei stor bragd for meg, sa Zverev etter finalebilletten var eit faktum ifølgje nyheitsbyrået AP.

Dermed rauk moglegheita til å oppnå ein så kalla «Golden Slam» for Djokovic. Det inneber at spelaren vinn alle fire Grand Slam-turneringane og dessutan OL-gull i løpet av eitt kalenderår.

– Eg fortalde han at han er den beste spelaren gjennom tidene. Eg veit at han jakta historie, at han jakta «Golden Slam». Vi er veldig nære. Sjølvsagt er eg glad for at eg vann, men eg veit òg korleis han kjenner seg no, sa finaleklare Zverev om praten dei to hadde ved nettet.

Hadde Djokovic gått til topps i sommarleikane i Tokyo, ville det berre vore US Open i slutten av august som stod att å vinne. Djokovic har allereie vunne Australian Open, Roland Garros og Wimbledon i 2021.

Graf i 1988

Steffi Graf er den einaste tennisspelaren som har klart den utrulege bragda, det gjorde ho i 1988.

OL-finalen i den japanske hovudstaden blir spelt søndag 1. august. Der ventar russiske Karen Khatsjanov på Zverev. Det vart klart etter at russaren slo spanjolen Pablo Carreño Busta i strake sett fredag.

Djokovic må på si side raskt riste av seg skuffelsen over nedturen på fredag. Om berre få timar skal han spele semifinale i mixed double saman med Nina Stojanovic. Motstandarar er russarane Elena Vesnina og Aslan Karatsev.

(©NPK)