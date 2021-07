Operasjonar og utfordringar på løpande band for Sølv-Borch: – Heilt absurd

sport

Borchs opplading til finalen i singlesculler var nær perfekt med siger i forsøksheatet, kvartfinalen og semifinalen. I finalen vart den greske overraskinga Stefanos Ntouskos for sterk, medan Damir Martin tok bronsemedaljen for Kroatia.

Gullet var målet for Borch, men 31-åringen var likevel fornøgd med sølvet, eitt hakk opp frå førre OL der det vart bronse med lagkamerat og hortensar Olaf Tufte.

Med ein norsk mjølkesjokolade i handa møtte han pressa i den trykkjande heten i Tokyo. Den søte godbiten er det nok nokon andre i roleiren som får glede av.

– Eg slutta å ete sjokolade i 2017 og har ikkje teke ein bit sidan, sa han med OL-medaljen hengande rundt halsen.

Med sølvløpet sørgde 31 år gamle Borch for at landslagstrenar Johan Flodins målsetjing om medalje i kvar meisterskap vart oppfylt.

– Det har vore ein blytung veg til her vi er i dag. Eg seier vi. Alle er med meg i båten. Heile støtteapparatet og alle på laget. Ein kan seie at eg skal bere presset og æra vidare, og det er heilt greitt for meg. Eg presterer best under press. Det har i så fall vore ei ære å avslutte denne meisterskapen med medalje for heile laget, sa Borch.

Horten-roaren kniva i starten med danske Sverre Nielsen om å vere i tet. Han var fire hundredelar bak etter 500 meter, medan det var 43 hundredelar opp til Ntouskos etter 1000. I mål var Borch 1,21 sekund bak gullet. Det var det han hadde å gi.

– Eg aner ikkje kva eg skulle drege opp av hatten. Eg kikka nedi, og der var det tomt.

Fire operasjonar

Etter bronsen med Tufte i 2016 var Borch klar for å gå over til singlesculler, men duoen heldt fram mot VM i 2017. Det gjekk ikkje vegen. Etter det vart fokuset retta mot Tokyo i 2020. Det gjekk kort tid før den første operasjonen i menisken, og deretter følgde tre nye operasjonar.

– Det har ikkje stått på utfordringar, sa Borch medan han rekna opp alle hindringane som har komme på hans veg fram mot OL-sølvet.

Ein operasjon i olbogen i 2017, den same menisken ein gong til og ein operasjon i biholene måtte han òg gjennom.

– Eg er ganske sikker på at eg vann EM og VM (i 2018) med roken menisk, sa han.

– Eg har lært mykje av det. Det er mykje eg har trena før, som eg no ikkje kan. Eg kan ikkje jogge. Det er masse styrkjeøvingar eg ikkje kan. Eg har vorte tvinga inn i ein situasjon der eg må tenkje nytt. Det er nytenkinga som har ført meg dit eg er i dag, forklarte Horten-roaren.

Oppi dei fysiske problema har Borch òg vore gjennom alvorleg sjukdom i nær familie og eit samlivsbrot.

– Heilt absurd, sa han om dei siste åra.

Overraska gullvinnar

Finaletriumfen til greske Ntouskos er blant den største skrellaren til Tokyo-leikane. For to år sidan vart 24-åringen berre nummer elleve i VM, men Borch har delvis vore klar over han i Tokyo.

– Han kan ro nokre raske løp, men eg hadde ikkje teke høgd for at han kunne spurte og svare på det eg gjorde dei siste 200 meterane.

Sjølv hadde grekaren vanskar for å ta innover seg bragda han hadde gjort.

– Dette var uventa. Eg trudde før OL at medaljekampen kom til å stå mellom (Oliver) Zeidler, Borch og Sverri (Nielsen). Det er ikkje til å tru at eg kom føre alle tre, sa Ntouskos.

Zeidler svikta elles stort i semifinalen på torsdag og rauk ut. Tyskaren måtte dagen etter nøye seg med å vinne B-finalen og bli nummer sju totalt.

Klemde sjefen

Flodin møtte eleven sin umiddelbart etter at han kom opp frå vatnet. Dei gav kvarandre ein god klem.

– Det er eineståande å handtere ein slik situasjon. Eg veit kor stor ein OL-finale er, sa Flodin.

Landslagstrenaren meinte det var eit perfekt utført løp av Borch. Han understreka at eit sølv ikkje var eit nederlag.

– Vi satsar på gull, men det vil vere feil å ikkje vere fornøgd med dette, sa svensken.

No er det Paris 2024 som lyser i det fjerne for Borch, som har tre OL-deltakingar på CV-en. Dei har gitt han 7.-plass, bronse og sølv. Han er motivert, men vegen mot Paris er framleis usikker.

