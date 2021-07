Ruud klar for ny ATP-finale – vann semifinalen i strake sett

sport

Kampen i Kitzbühel enda 6-3, 6–6 (9–7) i favør til nordmannen.

– Det var tett mot slutten. Det var mange kjensler og mykje nervar. Eg er superglad for å vinne, sa Ruud til arrangøren etter kampen.

– Arthur har ein stor serve, han går fullt inn på dei fleste skot, men eg var klar for det. Eg hadde betre intensitet i beinarbeidet i dag, og eg gjorde ikkje like mange feil som i går, sa han.

Ruud møter Pedro Martinez i finalen laurdag. Slår han spanjolen tek han sin tredje strake ATP-tittel. Nordmannen, som valde å stå over OL til fordel for grusturneringar i Europa, kom til Austerrike frå siger i svenske Båstad og sveitsiske Gstaad dei siste to vekene.

– Planen er å sove lenge, få godt med kvile og bli klar for morgondagen. Det blir ein spennande dag, den tredje finalen min på tre veker, sa Ruud.

Regn

Ruud starta kampen sterkt og braut franskmannen allereie ved første moglegheit. Etter å ha halde sine tre første, medan Rinderknech heldt det andre gamet sitt, leidde 22-åringen 4–1 då regnvêr stansa oppgjeret.

Kampen, som starta litt etter klokka 16, vart stansa klokka 16.30. Ikkje før klokka 18.30, om lag to timar etter, kunne kampen takast opp att.

Dei to kamphanane vann begge dei to første servegama sine etter pausen, og Ruud sikra seg dermed det første settet

I andre sett følgde dei to kvarandre heile vegen til 6-6, og settet gjekk til tie-break. Der fekk Ruud to matchballar på stillinga 6-4, men franskmannen redda unna.

På leiinga 8–7 braut Ruud Rinderknechs serve og sikra finaleplassen.

Lang veg

Turneringa i Austerrike er den siste på grus i ATP-touren i år.

I dei austerrikske alpane vart Casper Ruud sett skikkeleg på prøve allereie i den første kampen sin då han møtte Mario Vilella i 2. runde. Han var derimot igjen best då det gjaldt igjen og vann 7-5, 5-7, 6–4.

Ruud såg ut til å få juling av svenske Mikal Ymer (rangert som 99 i verda) i kvartfinalen torsdag, men henta seg inn og vann 2–1.

Han tapte det første settet 3-6, og måtte få behandling i ein medisinsk timeout i det andre. Det såg ut til å vere høgre skulder og overarm Ruud sleit med. Han greidde likevel å sikre settsiger i tie-break og vann siste sett 6–1.

