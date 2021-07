Solskjær avslører: – Det er augneblinken i karrieren eg har tenkt mest på

sport

Under eit lengre intervju med nettsida til Manchester United, i samband med at det er 25 år sidan nordmannen signerte for dei raude djevlane, fekk Solskjær spørsmål om det er noko han ville gjort annleis i karrieren.

– Eg ser eigentleg ikkje bakover, eg angrar ikkje. Du tek avgjerder, og så må du handtere konsekvensane. Eg sit her, gjer eg ikkje? Og det er ikkje nokon annan stad eg heller ville vore, seier den noverande United-manageren.

Han innrømmer likevel at ein spesifikk augneblink i fotballkarrieren har fått mykje tankeplass i etterkant.

– Eg ville gjort alt det same igjen. Bortsett ifrå at eg ville skåra mot Bayer Leverkusen i 2002, rundt ti minutt før full tid. Det er augneblinken i karrieren eg har tenkt mest på, seier nordmannen.

Missen han ikkje gløymer

Solskjær siktar til ein sjanse i det andre oppgjeret i Champions League-semifinalen mot Bayer Leverkusen i 2002. Dei raude djevlane drog til Leverkusen vel vitande om at dei var nøydde til å skåre på bortebane, sidan tyskarane heldt United til 2-2 på Old Trafford.

Nokre minutt før heiltid fekk Solskjær ei gyllen moglegheit til å sende Manchester til himmels på stillinga 1-1. Men den vanlegvis pålitelege nordmannen feia avslutninga over frå kort hald, dermed var meisterligaeventyret over for United.

– Spør Roy Keane, han held fram med å minne meg på det kvar gong vi pratar saman. Han nemner sjansen, men då svarer eg berre: For meg var det ein god sjanse, men for han var det absolutt ingen sjanse for at han ville skåra på den eller nokon andre. Men han plagar meg, den sjansen, seier Solskjær.

– Ville gjort det igjen

126 United-mål til trass, Solskjærs kyniske raude kort mot Newcastle er framleis noko av det United-fansen hugsar aller best.

Manchester United trong tre poeng mot Newcastle i jakta på Premier League-tittelen i 1998. På stillinga 1-1 to minutt før heiltid fekk Newcastles Rob Lee fri bane mot United-målet. Innbytar Solskjær tok eit langt returløp og felte Lee kynisk bakfrå, før han fekk moglegheita til å setje vinnarmålet.

– Eg ville sannsynlegvis gjort det igjen, fordi eg ikkje ville endra på noko i karrieren min. Då er det ikkje sikkert eg ville sete her. Eg gjorde det for dei riktige årsakene, eg tenkte berre på lagkameratane mine og laget, fortel United-trenaren.

– Men eg ville ikkje bede nokon av spelarane mine om å gjere det, for hårfønaren eg fekk (frå sir Alex Ferguson) etter kampen og kvifor han gav meg han, var heilt valid. Men du vil ikkje vinne på den måten. Fansen elska det vel og merke, konstaterer Solskjær.

