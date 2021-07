Stabæk selde midtbanespelar til Kristiansund

sport

Begge klubbane stadfestar overgangen på nettsidene sine fredag.

Isaksen signerte for Stabæk i forkant av 2020-sesongen. Det siste året var han først på utlån i Grimstad-klubben Jerv, før turen gjekk vidare til Fredrikstad. Der har han gjort sakene sine godt nok til at Kristiansund no ønskte å hente tilbake ungguten.

– Det er ein ambisiøs og svolten spelar som er akkurat det vi i KBK likar. Han har gått skulen i KBK og vore ute og fått erfaring. Jesper har eliteserienivået inne, og då er det heilt naturleg at han skal spele for KBK. Vi gler oss til å ha han tilbake i Kristiansund, seier hovudtrenar Christian Michelsen.

Isaksen, som har vakse opp 100 meter frå Kristiansund stadion, ønskjer overgangen velkommen og gler seg til å møte dei gamle lagkameratane sine.

– Ser fram til å møte gutane og alle i og rundt klubben. Eg kjem tilbake som ein betre fotballspelar etter både oppturar og nedturar det siste halvtanna året, seier det heimvende talentet.

Kontrakten til ungguten er på 3,5 år og går ut 31. desember 2024.

(©NPK)