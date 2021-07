Warholm sparte seg vidare i OL – møter Benjamin i semifinalen

sport

Som venta vart OL-opninga grei skuring for verdsrekordhaldaren frå Ulsteinvik. Han heldt seg unna kostbare feil og tok seg enkelt vidare til semifinalen på søndag. Det gjorde Warholm utan å måtte bruke kjempekrefter mot slutten.

Warholm vann det tredje heatet med 48,65, medan Benjamin var raskast i heat nummer fem med 48,60. Allereie i semifinalen vil vi få ei kjensle av kven av dei som er sterkast. Møtet blir det første mellom dei to denne sesongen.

Uansett endar det nok med at begge to tek seg greitt til finalen på tysdag.

Etter løpet på fredag kom Warholm til pressesona saman med presseattaché Lars Otto Bjørnland, og viste med både kropp og ord at han hadde det travelt. Han fortalde at svenskane vart sure då han gjekk rett forbi dei utan å prate før han stoppa ved den skrivande delen av norsk presse.

Warholm er i OL-bobla, men pressa inn 1.22 minutts prat før han hasta vidare til treningsbanen. Mixedsons ligg i kjellaren på det mektige OL-stadionet i Japans hovudstad. Derfrå forklarte han kvifor det var lurt å nærast starte nedjogginga før målgang.

– Det som er litt interessant med eit sånt løp, er kjemien i det. Det er på slutten ein får syra. Så for meg er det fint å gå ut i eit ganske bra tempo. Målet var å ta det roleg i den perioden syra kom og jogge ned, sa Warholm.

– Men ikkje skriv det då! gliste han og visste at akkurat det ønskte ikkje det kom til å bli teke omsyn til.

Minnet om London

25-åringen sprang i tredje heat i kvalifiseringa. Det var første gong at han tok olympiastadionet i Tokyo i nærare augnesyn. I forkant droppa han å bruke tid på å ta ein tur innom arenaen.

Han beskreiv OL-anlegget slik overfor NTB:

– Eg får veldig London-vibber. Lukta og dekket er den same. Arenaen er like stor, men litt meir tom, sa Warholm.

I 2017 vart han verdsmeister for første gong på den britiske olympiastadionet.

Rekord opptek ikkje rivalen

Warholm er blant Noregs største gullhåp. Han er venta å få hardast konkurranse frå Rai Benjamin. USA-stjerna vann det femte og siste heatet med tida 48,60.

Etterpå vart Benjamin igjen spurt om det må setjast verdsrekord for å vinne OL-gullet på 400 meter hekk.

– Eg er usikker, for å vere heilt ærleg. Det er eit spørsmål eg har prøvd å unngå, men norske medium har pepra meg med det. Viss det må til, må det til. Eg er her for å ta gull for USA. Eg bryr meg ikkje om det blir rekord eller ikkje, sa Benjamin.

Amerikanaren verka svært så avslappa og konsentrert. Benjamin blir garantert inga enkel nøtt å knekke for Warholm.

For ein månad sidan sette Warholm verdsrekord med 46,70 på Bislett. Nokre dagar i førevegen sprang Benjamin inn til 46,83 og personleg bestenotering.

Finalen på 400 meter hekk går tysdag klokka 05.21 norsk tid. Går alt etter planen, gjer Warholm unna tre løp på fem dagar. Det er like mange konkurranseløp som han har gjort unna tidlegare i sesongen.

