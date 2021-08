Finaleplassen glapp for Larsen etter kollaps: – Totalt havari

sport

Det var ikkje lett å vere Larsen etter konkurransen på måndag i Tokyo. Han leia etter 90 av 120 skot, men kollapsa så på resten av den ståande skytinga. Finaleplassen glapp med eitt poengs margin.

– Kneståande og liggjande er vel noko av det beste eg kan gjennomføre teknisk sett. Då var eg veldig på hoggen. Ein er stressa og har puls, men eg klarer å jobbe heile vegen og få det inn. Og så er eg der på første serien på ståande, men så er det liksom stopp, sa den tapre skyttaren til Dagbladet og andre norske medium etter å ha skote 1175 poeng i kvalifiseringa.

– Eg veit ikkje om eg brukte opp hjernekapasiteten på første 90 skota. Det kan jo godt vere. Det er totalt havari, sa han.

Verre og verre

Larsen stod med 896 poeng etter 90 skot. Så vart det 94, 96 og 89 på dei siste tre seriane. Han skaut åttarar på dei to siste skota.

– Eg kjenner plutseleg at det å skyte tiarar er det vanskelegaste i verda. Og det blir berre verre og verre. Eg ser at eg skyt dårleg, men kroppen lever sitt eige liv. Det ristar i bein og armar, og eg får liksom ikkje teken på det. Då veit du ikkje heilt kva som skjer.

Larsen tok eit par pausar under den ståande skytinga og snakka med landslagstrenar Espen Berg-Knutsen. Trenaren seier han ikkje er overraska over at det kan komme ein slik smell i OL.

Typisk for OL

– Viss det hadde vore eit vanleg stemne, ville eg vore veldig overraska. Men ikkje i eit OL, for eg har sett sånt skje, og eg har opplevd det sjølv òg. Det er så lite som skal til for at du kjem ut på glattisen, og då ballar det berre på seg. Det kan skje i store meisterskap. Men eg er for så vidt overraska over at det vart såpass som det vart her, seier Berg-Knutsen.

Jon-Hermann Hegg skaut 1181 poeng i kvalifiseringa og tok seg til finale i heilmatchen.

